https://ria.ru/20210919/koronavirus-1750779640.html

Обнаружено новое доказательство природного происхождения коронавируса

Обнаружено новое доказательство природного происхождения коронавируса - РИА Новости, 19.09.2021

Обнаружено новое доказательство природного происхождения коронавируса

Ученые из Университета Пастера в Париже и Лаосского национального университета нашли новые доказательства естественного происхождения коронавируса SARS-CoV-2... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T13:17

2021-09-19T13:17

2021-09-19T13:17

распространение коронавируса

медицина

наука

лаос

париж

здоровье - общество

юго-восточная азия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584038788_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_89f6b832384188b9b12e63ec5b6205c1.jpg

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Ученые из Университета Пастера в Париже и Лаосского национального университета нашли новые доказательства естественного происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Препринт исследования опубликован на сайте журнала Nature.В течение нескольких месяцев они изучили 645 летучих мышей 46 видов в Юго-Восточной Азии. В результате у животных, обитающих в известняковых пещерах Лаоса, выявили три вируса, рецептор связывающий домен (RBD, часть белка "шипа", необходимого для связывания с человеческими клетками) которых оказался близок к домену "уханьского" варианта патогена.По мнению ученых, эти вирусы — BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236 — можно назвать "ближайшими предками SARS-CoV-2, известными на сегодня". Вероятно, они и поспособствовали его возникновению. Однако, в отличие от SARS-CoV-2, ни один из выявленных патогенов не обладает так называемым сайтом расщепления фурином в S-белке, облегчающим проникновение в организм.Авторы работы считают, что их исследование стало еще одним доказательством естественного появления возбудителя COVID-19. В будущем они планируют изучить возможность заражения человека вирусом при контакте с летучими мышами, а также особенности выработки антител.В конце августа американская разведка опубликовала выдержки из своего доклада Джо Байдену об истоках происхождения SARS-CoV-2. По его итогу представители разведсообщества допустили, что коронавирус не создавали в качестве биологического оружия и власти Китая не знали о нем до вспышки заболевания. Однако к единому и окончательном выводу участники расследования прийти не смогли.Пекин, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что придерживается открытой и ответственной позиции по публикациям на тему COVID-19. Как отмечали в Министерстве иностранных дел КНР, с самого начала пандемии страна приступила к расследованию, выявила патоген и опубликовала все ключевые данные.

https://ria.ru/20210910/koronavirus-1749546624.html

https://ria.ru/20210918/koronavirus-1750697045.html

лаос

париж

юго-восточная азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медицина, наука, лаос, париж, здоровье - общество, юго-восточная азия, коронавирус covid-19