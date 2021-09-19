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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210919/koronavirus-1750779640.html
Обнаружено новое доказательство природного происхождения коронавируса
Обнаружено новое доказательство природного происхождения коронавируса - РИА Новости, 19.09.2021
Обнаружено новое доказательство природного происхождения коронавируса
Ученые из Университета Пастера в Париже и Лаосского национального университета нашли новые доказательства естественного происхождения коронавируса SARS-CoV-2... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T13:17
2021-09-19T13:17
распространение коронавируса
медицина
наука
лаос
париж
здоровье - общество
юго-восточная азия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Ученые из Университета Пастера в Париже и Лаосского национального университета нашли новые доказательства естественного происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Препринт исследования опубликован на сайте журнала Nature.В течение нескольких месяцев они изучили 645 летучих мышей 46 видов в Юго-Восточной Азии. В результате у животных, обитающих в известняковых пещерах Лаоса, выявили три вируса, рецептор связывающий домен (RBD, часть белка "шипа", необходимого для связывания с человеческими клетками) которых оказался близок к домену "уханьского" варианта патогена.По мнению ученых, эти вирусы — BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236 — можно назвать "ближайшими предками SARS-CoV-2, известными на сегодня". Вероятно, они и поспособствовали его возникновению. Однако, в отличие от SARS-CoV-2, ни один из выявленных патогенов не обладает так называемым сайтом расщепления фурином в S-белке, облегчающим проникновение в организм.Авторы работы считают, что их исследование стало еще одним доказательством естественного появления возбудителя COVID-19. В будущем они планируют изучить возможность заражения человека вирусом при контакте с летучими мышами, а также особенности выработки антител.В конце августа американская разведка опубликовала выдержки из своего доклада Джо Байдену об истоках происхождения SARS-CoV-2. По его итогу представители разведсообщества допустили, что коронавирус не создавали в качестве биологического оружия и власти Китая не знали о нем до вспышки заболевания. Однако к единому и окончательном выводу участники расследования прийти не смогли.Пекин, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что придерживается открытой и ответственной позиции по публикациям на тему COVID-19. Как отмечали в Министерстве иностранных дел КНР, с самого начала пандемии страна приступила к расследованию, выявила патоген и опубликовала все ключевые данные.
https://ria.ru/20210910/koronavirus-1749546624.html
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медицина, наука, лаос, париж, здоровье - общество, юго-восточная азия, коронавирус covid-19
13:17 19.09.2021
 
Обнаружено новое доказательство природного происхождения коронавируса

Ученые нашли три ближайших "предка" коронавируса SARS-CoV-2 у летучих мышей

© KAUST/Nanographics 3D-модель коронавируса
3D-модель коронавируса
© KAUST/Nanographics
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Ученые из Университета Пастера в Париже и Лаосского национального университета нашли новые доказательства естественного происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Препринт исследования опубликован на сайте журнала Nature.
В течение нескольких месяцев они изучили 645 летучих мышей 46 видов в Юго-Восточной Азии. В результате у животных, обитающих в известняковых пещерах Лаоса, выявили три вируса, рецептор связывающий домен (RBD, часть белка "шипа", необходимого для связывания с человеческими клетками) которых оказался близок к домену "уханьского" варианта патогена.
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Авторы работы считают, что их исследование стало еще одним доказательством естественного появления возбудителя COVID-19. В будущем они планируют изучить возможность заражения человека вирусом при контакте с летучими мышами, а также особенности выработки антител.
В конце августа американская разведка опубликовала выдержки из своего доклада Джо Байдену об истоках происхождения SARS-CoV-2. По его итогу представители разведсообщества допустили, что коронавирус не создавали в качестве биологического оружия и власти Китая не знали о нем до вспышки заболевания. Однако к единому и окончательном выводу участники расследования прийти не смогли.
Пекин, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что придерживается открытой и ответственной позиции по публикациям на тему COVID-19. Как отмечали в Министерстве иностранных дел КНР, с самого начала пандемии страна приступила к расследованию, выявила патоген и опубликовала все ключевые данные.
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