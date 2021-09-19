https://ria.ru/20210919/koronavirus-1750766549.html

В России выявили 20 174 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 20 174 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 19.09.2021

В России выявили 20 174 новых случая заражения коронавирусом

Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 20 174, до 7 274 928, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:46

2021-09-19T11:46

2021-09-19T11:46

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741060007_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_bbdd474c7e2f080c39e978a864a51a5e.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 20 174, до 7 274 928, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 174 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 595 (7,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.За все время пандемии в стране зарегистрировано 7 274 928 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,28%.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии