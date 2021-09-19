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В России выявили 20 174 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 20 174 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 19.09.2021
В России выявили 20 174 новых случая заражения коронавирусом
Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 20 174, до 7 274 928, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:46
2021-09-19T11:46
2021-09-19T11:46
распространение коронавируса
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россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 20 174, до 7 274 928, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 174 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 595 (7,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.За все время пандемии в стране зарегистрировано 7 274 928 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,28%.
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России выявили 20 174 новых случая заражения коронавирусом
Оперштаб: в России выявили 20 174 новых случая заражения коронавирусом