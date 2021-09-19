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Более двух тысяч человек проголосовали на выборах в Госдуму в Киргизии

Более двух тысяч человек проголосовали на выборах в Госдуму в Киргизии - РИА Новости, 19.09.2021

Более двух тысяч человек проголосовали на выборах в Госдуму в Киргизии

Более 2 тысяч человек проголосовали на выборах в Госдуму РФ в Киргизии за четыре часа с момента открытия участков, сообщили РИА Новости в посольстве России в... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:59

2021-09-19T11:59

2021-09-19T11:59

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БИШКЕК, 19 сен - РИА Новости. Более 2 тысяч человек проголосовали на выборах в Госдуму РФ в Киргизии за четыре часа с момента открытия участков, сообщили РИА Новости в посольстве России в республике."На 12.00 (9.00 мск) проголосовали по республике более 2 тысяч человек. Около 500 из них - в Бишкеке. Следующий подсчет будет в 16.00 (13.00 мск)", - сказал представитель посольства.По его словам, с утра в диппредставительстве в столице Киргизии большие очереди желающих проголосовать. Временами длина очереди достигала сотни метров. Всем избирателям в целях соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности выдают медицинские маски и обрабатывают руки антисептиком.В этом году все, кто впервые принимает участие в голосовании, получают подарки от посольства - наборы, в которых книги российских авторов и экземпляр конституции РФ.В Киргизии для граждан РФ открыли четыре избирательных участка - в Бишкеке, Канте, Караколе и Оше.Голосование на думских и иных выборах проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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в мире, киргизия, госдума рф, ош, россия