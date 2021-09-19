Более двух тысяч человек проголосовали на выборах в Госдуму в Киргизии
Более двух тысяч человек проголосовали на выборах в Госдуму в Киргизии за четыре часа
© Sputnik / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди у входа на избирательный участок №8159 в посольстве России в Киргизии, чтобы проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы РФ
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"На 12.00 (9.00 мск) проголосовали по республике более 2 тысяч человек. Около 500 из них - в Бишкеке. Следующий подсчет будет в 16.00 (13.00 мск)", - сказал представитель посольства.
По его словам, с утра в диппредставительстве в столице Киргизии большие очереди желающих проголосовать. Временами длина очереди достигала сотни метров. Всем избирателям в целях соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности выдают медицинские маски и обрабатывают руки антисептиком.
"Явка очень хорошая. Думаю, будет больше, чем на референдуме (голосование по внесению изменений в конституцию РФ летом 2020 - ред.). Как минимум - столько же. Когда был максимальный наплыв, нам пришлось открыть три дополнительных стола для оформления голосующих", - подчеркнул собеседник агентства.
В этом году все, кто впервые принимает участие в голосовании, получают подарки от посольства - наборы, в которых книги российских авторов и экземпляр конституции РФ.
В Киргизии для граждан РФ открыли четыре избирательных участка - в Бишкеке, Канте, Караколе и Оше.
Голосование на думских и иных выборах проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.