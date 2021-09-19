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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/kiberataki-1750829965.html
Памфилова заявила о беспрецедентном количестве кибератак на сайт ЦИК
Памфилова заявила о беспрецедентном количестве кибератак на сайт ЦИК - РИА Новости, 19.09.2021
Памфилова заявила о беспрецедентном количестве кибератак на сайт ЦИК
Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила о беспрецедентном количестве кибератак на сайт комиссии на текущих выборах. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T18:59
2021-09-19T20:11
выборы в государственную думу
политика
выборы
москва
госдума рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила о беспрецедентном количестве кибератак на сайт комиссии на текущих выборах.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы."У нас сейчас, действительно, такие атаки идут мощные на сайт. Это просто катастрофа. У нас такого никогда не было", - сказала Памфилова в ходе обсуждения в Общественном штабе Москвы по наблюдению за выборами.По ее словам, такие атаки осуществляются преимущественно из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%).Центризбирком, добавила Памфилова, выявил несколько уязвимых точек, которые фактически могут повлиять на устойчивость информационных систем при кибератаках."Нам надо все плюсы и минусы этой системы отработать по итогам выборов", - добавила она.
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политика, выборы, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова
18:59 19.09.2021 (обновлено: 20:11 19.09.2021)
 
Памфилова заявила о беспрецедентном количестве кибератак на сайт ЦИК

Глава ЦИК Памфилова заявила о беспрецедентном количестве кибератак на сайт ЦИК

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время открытого тестового голосования в ЦИК России
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время открытого тестового голосования в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила о беспрецедентном количестве кибератак на сайт комиссии на текущих выборах.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.
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"У нас сейчас, действительно, такие атаки идут мощные на сайт. Это просто катастрофа. У нас такого никогда не было", - сказала Памфилова в ходе обсуждения в Общественном штабе Москвы по наблюдению за выборами.
По ее словам, такие атаки осуществляются преимущественно из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%).
Центризбирком, добавила Памфилова, выявил несколько уязвимых точек, которые фактически могут повлиять на устойчивость информационных систем при кибератаках.
"Нам надо все плюсы и минусы этой системы отработать по итогам выборов", - добавила она.
 
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