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В Хабаровском крае проголосовали более 35,5 процента избирателей к 15:00
В Хабаровском крае проголосовали более 35,5 процента избирателей к 15:00 - РИА Новости, 19.09.2021
В Хабаровском крае проголосовали более 35,5 процента избирателей к 15:00
Более 35,5% избирателей в Хабаровском крае сделали свой выбор к 15.00 (08.00 мск) во время заключительного третьего дня голосования за кандидатов в Госдуму,... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T09:29
2021-09-19T09:29
2021-09-19T09:29
выборы в государственную думу
политика
хабаровский край
госдума рф
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 19 сен - РИА Новости. Более 35,5% избирателей в Хабаровском крае сделали свой выбор к 15.00 (08.00 мск) во время заключительного третьего дня голосования за кандидатов в Госдуму, сообщает региональный избирком."Электоральная активность возросла 19 сентября. За губернатора на 15.00 часов (08.00 мск) проголосовали 35,07%, или 337 405 избирателей, а за претендента в Госдуму - 345 225 человек. Это 35,53% от общего числа избирателей", - пояснили в избиркоме.В Хабаровском крае с 17 по 19 сентября проходят парламентские выборы в Госдуму, губернатора, одного депутата регионального парламента, а также представителей органов местного самоуправления. На губернаторское кресло претендуют четыре кандидата: врио губернатора края Михаил Дегтярев (ЛДПР), телеведущая Марина Ким ("Справедливая Россия - За правду"), предприниматель Бабек Мамедов ("Родина") и пенсионер Владимир Парфенов ("Партия пенсионеров").
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политика, хабаровский край, госдума рф, михаил дегтярев
В Хабаровском крае проголосовали более 35,5 процента избирателей к 15:00
В Хабаровском крае проголосовали более 35,5 процента избирателей к 15:00