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Памфилова призвала членов избиркомов не поддаваться давлению
Памфилова призвала членов избиркомов не поддаваться давлению - РИА Новости, 19.09.2021
Памфилова призвала членов избиркомов не поддаваться давлению
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова призвала членов избиркомов не поддаваться на давление, в том числе со стороны представителей власти. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T12:09
2021-09-19T12:09
2021-09-19T12:09
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политика
цик рф
элла памфилова
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова призвала членов избиркомов не поддаваться на давление, в том числе со стороны представителей власти."Наша главная с вами задача, уважаемые коллеги, сделать так, чтобы результат отражал действительную реальную волю избирателей, только так, уважаемые коллеги... Не поддавайтесь давлению, с чьей бы стороны оно ни происходило, в том числе и со стороны представителей власти... того или иного уровня", - сказала Памфилова в ЦИК РФ.Она добавила, что ЦИК защитит членов избиркомов от возможного давления, для них создана горячая линия.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
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политика, цик рф, элла памфилова
Памфилова призвала членов избиркомов не поддаваться давлению
Глава ЦИК Памфилова призвала членов избиркомов не поддаваться давлению
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
призвала членов избиркомов не поддаваться на давление, в том числе со стороны представителей власти.
"Наша главная с вами задача, уважаемые коллеги, сделать так, чтобы результат отражал действительную реальную волю избирателей, только так, уважаемые коллеги... Не поддавайтесь давлению, с чьей бы стороны оно ни происходило, в том числе и со стороны представителей власти... того или иного уровня", - сказала Памфилова в ЦИК РФ.
Она добавила, что ЦИК защитит членов избиркомов от возможного давления, для них создана горячая линия.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.