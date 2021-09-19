https://ria.ru/20210919/izbirkom-1750769841.html

Памфилова призвала членов избиркомов не поддаваться давлению

Памфилова призвала членов избиркомов не поддаваться давлению - РИА Новости, 19.09.2021

Памфилова призвала членов избиркомов не поддаваться давлению

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова призвала членов избиркомов не поддаваться на давление, в том числе со стороны представителей власти. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T12:09

2021-09-19T12:09

2021-09-19T12:09

выборы в государственную думу

политика

цик рф

элла памфилова

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова призвала членов избиркомов не поддаваться на давление, в том числе со стороны представителей власти."Наша главная с вами задача, уважаемые коллеги, сделать так, чтобы результат отражал действительную реальную волю избирателей, только так, уважаемые коллеги... Не поддавайтесь давлению, с чьей бы стороны оно ни происходило, в том числе и со стороны представителей власти... того или иного уровня", - сказала Памфилова в ЦИК РФ.Она добавила, что ЦИК защитит членов избиркомов от возможного давления, для них создана горячая линия.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.

https://radiosputnik.ria.ru/20210918/vybory-1750701176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, цик рф, элла памфилова