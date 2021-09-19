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Явка на выборах в Ингушетии превысила 63 процента
Явка на выборах в Ингушетии превысила 63 процента - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на выборах в Ингушетии превысила 63 процента
Явка на выборах в Ингушетии по состоянию на 12.00 мск в третий день голосования превысила 63%, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T13:01
2021-09-19T13:01
2021-09-19T13:01
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политика
госдума рф
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НАЛЬЧИК, 19 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Ингушетии по состоянию на 12.00 мск в третий день голосования превысила 63%, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме."По состоянию на 12.00 мск воскресенья в республике проголосовало 63,41% избирателей", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что жалоб и заявлений о нарушениях избирательного законодательства не поступало.В Ингушетии наряду с депутатами Госдумы выбирают депутатов республиканского парламента. Голосование на 137 избирательных участках проходит в течение трех дней – с 17 по 19 сентября.На последних выборах в Госдуму пять лет назад, когда голосование проходило в один день, явка к 12.00 в Ингушетии составила 28,2%.
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РИА Новости
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политика, госдума рф
Явка на выборах в Ингушетии превысила 63 процента
Явка на выборах в Ингушетии к полудню превысила 63 процента
НАЛЬЧИК, 19 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Ингушетии по состоянию на 12.00 мск в третий день голосования превысила 63%, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.
"По состоянию на 12.00 мск воскресенья в республике проголосовало 63,41% избирателей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что жалоб и заявлений о нарушениях избирательного законодательства не поступало.
В Ингушетии наряду с депутатами Госдумы
выбирают депутатов республиканского парламента. Голосование на 137 избирательных участках проходит в течение трех дней – с 17 по 19 сентября.
На последних выборах в Госдуму пять лет назад, когда голосование проходило в один день, явка к 12.00 в Ингушетии составила 28,2%.