https://ria.ru/20210919/ingushetiya-1750776692.html

Явка на выборах в Ингушетии превысила 63 процента

Явка на выборах в Ингушетии превысила 63 процента - РИА Новости, 19.09.2021

Явка на выборах в Ингушетии превысила 63 процента

Явка на выборах в Ингушетии по состоянию на 12.00 мск в третий день голосования превысила 63%, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T13:01

2021-09-19T13:01

2021-09-19T13:01

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

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НАЛЬЧИК, 19 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Ингушетии по состоянию на 12.00 мск в третий день голосования превысила 63%, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме."По состоянию на 12.00 мск воскресенья в республике проголосовало 63,41% избирателей", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что жалоб и заявлений о нарушениях избирательного законодательства не поступало.В Ингушетии наряду с депутатами Госдумы выбирают депутатов республиканского парламента. Голосование на 137 избирательных участках проходит в течение трех дней – с 17 по 19 сентября.На последних выборах в Госдуму пять лет назад, когда голосование проходило в один день, явка к 12.00 в Ингушетии составила 28,2%.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф