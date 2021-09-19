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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/ingushetiya-1750763695.html
Явка на выборах в Ингушетии составила 56,61 процента
Явка на выборах в Ингушетии составила 56,61 процента - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на выборах в Ингушетии составила 56,61 процента
Явка на выборах в Ингушетии по состоянию на 10.00 мск в третий день голосования превысила 56%, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:31
2021-09-19T11:31
выборы в государственную думу
политика
магас
республика ингушетия
госдума рф
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НАЛЬЧИК, 19 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Ингушетии по состоянию на 10.00 мск в третий день голосования превысила 56%, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме."По состоянию на 10.00 мск воскресенья в республике проголосовало 56,61% избирателей", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что наибольшая активность избирателей по-прежнему отмечается в столице республики – Магасе, где проголосовали 67,53% избирателей."Жалоб и заявлений о нарушениях во время выборов не поступало", - отметил представитель избиркома.В Ингушетии наряду с депутатами Госдумы выбирают депутатов республиканского парламента. Голосование на 137 избирательных участках проходит в течение трех дней – с 17 по 19 сентября.На последних выборах в Госдуму пять лет назад, когда голосование проходило в один день, явка к 10.00 в Ингушетии составила 11,9%.
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политика, магас, республика ингушетия, госдума рф
11:31 19.09.2021
 
Явка на выборах в Ингушетии составила 56,61 процента

Явка на выборах в Ингушетии к 10.00 составила 56,61 процента

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкраны с номерами округов по голосованию в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ во время выборов в Госдуму 2021 года
Экраны с номерами округов по голосованию в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ во время выборов в Госдуму 2021 года - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НАЛЬЧИК, 19 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Ингушетии по состоянию на 10.00 мск в третий день голосования превысила 56%, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.
"По состоянию на 10.00 мск воскресенья в республике проголосовало 56,61% избирателей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что наибольшая активность избирателей по-прежнему отмечается в столице республики – Магасе, где проголосовали 67,53% избирателей.
"Жалоб и заявлений о нарушениях во время выборов не поступало", - отметил представитель избиркома.
В Ингушетии наряду с депутатами Госдумы выбирают депутатов республиканского парламента. Голосование на 137 избирательных участках проходит в течение трех дней – с 17 по 19 сентября.
На последних выборах в Госдуму пять лет назад, когда голосование проходило в один день, явка к 10.00 в Ингушетии составила 11,9%.
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