https://ria.ru/20210919/ingushetiya-1750763695.html

Явка на выборах в Ингушетии составила 56,61 процента

Явка на выборах в Ингушетии составила 56,61 процента - РИА Новости, 19.09.2021

Явка на выборах в Ингушетии составила 56,61 процента

Явка на выборах в Ингушетии по состоянию на 10.00 мск в третий день голосования превысила 56%, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:31

2021-09-19T11:31

2021-09-19T11:31

выборы в государственную думу

политика

магас

республика ингушетия

госдума рф

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НАЛЬЧИК, 19 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Ингушетии по состоянию на 10.00 мск в третий день голосования превысила 56%, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме."По состоянию на 10.00 мск воскресенья в республике проголосовало 56,61% избирателей", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что наибольшая активность избирателей по-прежнему отмечается в столице республики – Магасе, где проголосовали 67,53% избирателей."Жалоб и заявлений о нарушениях во время выборов не поступало", - отметил представитель избиркома.В Ингушетии наряду с депутатами Госдумы выбирают депутатов республиканского парламента. Голосование на 137 избирательных участках проходит в течение трех дней – с 17 по 19 сентября.На последних выборах в Госдуму пять лет назад, когда голосование проходило в один день, явка к 10.00 в Ингушетии составила 11,9%.

магас

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, магас, республика ингушетия, госдума рф