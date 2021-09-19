https://ria.ru/20210919/gretsiya-1750751273.html

Посол России в Греции рассказал об организации выборов в Госдуму

Посол России в Греции рассказал об организации выборов в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

Посол России в Греции рассказал об организации выборов в Госдуму

Никаких проблем с организацией выборов в Госдуму на территории Греции не было, власти страны оказывают максимальное содействие, сообщил посол РФ в Афинах Андрей РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T09:55

2021-09-19T09:55

2021-09-19T09:55

выборы в государственную думу

госдума рф

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андрей маслов

россия

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АФИНЫ, 19 сен - РИА Новости. Никаких проблем с организацией выборов в Госдуму на территории Греции не было, власти страны оказывают максимальное содействие, сообщил посол РФ в Афинах Андрей Маслов российским журналистам.В Греции в воскресенье открылись два избирательных участка на выборах депутатов Государственной думы, они работают в Афинах и Салониках."Событие крупное, давно к нему готовились в соответствии с требованиями избирательной комиссии МИД России. Мы провели несколько досрочных выездных голосований в удаленных районах Греции. Это на островах Корфу, Крит в Ларисе, Патрах и в Александруполисе. Там свыше 300 человек пришли", - сказал Маслов.На вопрос, были ли в Греции проблемы с организацией выборов, как в некоторых других странах, посол ответил отрицательно. "Нам не надо были ничего отстаивать, требовать. Полное понимание и максимальное содействие местных властей и органов правопорядка", - сказал Маслов.В 2016 году на выборах в российскую Госдуму в Греции проголосовали около 1,3 тысячи человек.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750745781.html

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госдума рф, патры, крит (остров), андрей маслов, россия