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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/gretsiya-1750751273.html
Посол России в Греции рассказал об организации выборов в Госдуму
Посол России в Греции рассказал об организации выборов в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
Посол России в Греции рассказал об организации выборов в Госдуму
Никаких проблем с организацией выборов в Госдуму на территории Греции не было, власти страны оказывают максимальное содействие, сообщил посол РФ в Афинах Андрей РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T09:55
2021-09-19T09:55
выборы в государственную думу
госдума рф
патры
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АФИНЫ, 19 сен - РИА Новости. Никаких проблем с организацией выборов в Госдуму на территории Греции не было, власти страны оказывают максимальное содействие, сообщил посол РФ в Афинах Андрей Маслов российским журналистам.В Греции в воскресенье открылись два избирательных участка на выборах депутатов Государственной думы, они работают в Афинах и Салониках."Событие крупное, давно к нему готовились в соответствии с требованиями избирательной комиссии МИД России. Мы провели несколько досрочных выездных голосований в удаленных районах Греции. Это на островах Корфу, Крит в Ларисе, Патрах и в Александруполисе. Там свыше 300 человек пришли", - сказал Маслов.На вопрос, были ли в Греции проблемы с организацией выборов, как в некоторых других странах, посол ответил отрицательно. "Нам не надо были ничего отстаивать, требовать. Полное понимание и максимальное содействие местных властей и органов правопорядка", - сказал Маслов.В 2016 году на выборах в российскую Госдуму в Греции проголосовали около 1,3 тысячи человек.
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госдума рф, патры, крит (остров), андрей маслов, россия
09:55 19.09.2021
 
Посол России в Греции рассказал об организации выборов в Госдуму

Российский посол Маслов рассказал о помощи властей Греции в организации выборов в Госдуму

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудница участковой избирательной комиссии во время работы на избирательном участке №51 на выборах в Госдуму в Петропавловске-Камчатском.
Сотрудница участковой избирательной комиссии во время работы на избирательном участке №51 на выборах в Госдуму в Петропавловске-Камчатском. - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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АФИНЫ, 19 сен - РИА Новости. Никаких проблем с организацией выборов в Госдуму на территории Греции не было, власти страны оказывают максимальное содействие, сообщил посол РФ в Афинах Андрей Маслов российским журналистам.
В Греции в воскресенье открылись два избирательных участка на выборах депутатов Государственной думы, они работают в Афинах и Салониках.
Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
08:52Выборы в Государственную думу
В Израиле открылись 13 избирательных участков на выборах в Госдуму
"Событие крупное, давно к нему готовились в соответствии с требованиями избирательной комиссии МИД России. Мы провели несколько досрочных выездных голосований в удаленных районах Греции. Это на островах Корфу, Крит в Ларисе, Патрах и в Александруполисе. Там свыше 300 человек пришли", - сказал Маслов.
"Наш электорат в Греции – это сотрудники российских загранучреждений, командированные из Москвы, это российские граждане из числа соотечественников и российские туристы. Мы приняли все исчерпывающие меры по оповещению наших потенциальных избирателей через средства массовой информации, через соцсети, через организации соотечественников и через пять наших почетных консульств", - добавил глава российского диппредставительства.
На вопрос, были ли в Греции проблемы с организацией выборов, как в некоторых других странах, посол ответил отрицательно. "Нам не надо были ничего отстаивать, требовать. Полное понимание и максимальное содействие местных властей и органов правопорядка", - сказал Маслов.
В 2016 году на выборах в российскую Госдуму в Греции проголосовали около 1,3 тысячи человек.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуГосдума РФПатрыКрит (остров)Андрей МасловРоссия
 
 
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