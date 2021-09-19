Посол России в Греции рассказал об организации выборов в Госдуму
Российский посол Маслов рассказал о помощи властей Греции в организации выборов в Госдуму
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудница участковой избирательной комиссии во время работы на избирательном участке №51 на выборах в Госдуму в Петропавловске-Камчатском.
АФИНЫ, 19 сен - РИА Новости. Никаких проблем с организацией выборов в Госдуму на территории Греции не было, власти страны оказывают максимальное содействие, сообщил посол РФ в Афинах Андрей Маслов российским журналистам.
"Событие крупное, давно к нему готовились в соответствии с требованиями избирательной комиссии МИД России. Мы провели несколько досрочных выездных голосований в удаленных районах Греции. Это на островах Корфу, Крит в Ларисе, Патрах и в Александруполисе. Там свыше 300 человек пришли", - сказал Маслов.
"Наш электорат в Греции – это сотрудники российских загранучреждений, командированные из Москвы, это российские граждане из числа соотечественников и российские туристы. Мы приняли все исчерпывающие меры по оповещению наших потенциальных избирателей через средства массовой информации, через соцсети, через организации соотечественников и через пять наших почетных консульств", - добавил глава российского диппредставительства.
На вопрос, были ли в Греции проблемы с организацией выборов, как в некоторых других странах, посол ответил отрицательно. "Нам не надо были ничего отстаивать, требовать. Полное понимание и максимальное содействие местных властей и органов правопорядка", - сказал Маслов.
В 2016 году на выборах в российскую Госдуму в Греции проголосовали около 1,3 тысячи человек.