https://ria.ru/20210919/gospitalizatsiya-1750767531.html

В Москве за сутки госпитализировали более 650 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали более 650 человек с COVID-19 - РИА Новости, 19.09.2021

В Москве за сутки госпитализировали более 650 человек с COVID-19

Более 650 человек с COVID госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 270 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:55

2021-09-19T11:55

2021-09-19T11:55

распространение коронавируса

общество

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729083664_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_edc78b97067ea3e0fde28e13f2cd0c6e.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 650 человек с COVID госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 270 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В Москве выявлено 2 376 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 651 человек. На ИВЛ находятся 270 человек", - сообщили в штабе.Также в городе выздоровели ещё 1 215 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 473 474. В столице скончались 49 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210918/koronavirus-1750697045.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии