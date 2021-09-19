https://ria.ru/20210919/gospitalizatsiya-1750767531.html
В Москве за сутки госпитализировали более 650 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали более 650 человек с COVID-19 - РИА Новости, 19.09.2021
В Москве за сутки госпитализировали более 650 человек с COVID-19
Более 650 человек с COVID госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 270 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:55
2021-09-19T11:55
2021-09-19T11:55
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 650 человек с COVID госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 270 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В Москве выявлено 2 376 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 651 человек. На ИВЛ находятся 270 человек", - сообщили в штабе.Также в городе выздоровели ещё 1 215 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 473 474. В столице скончались 49 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали более 650 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали более 650 человек с COVID-19, 270 пациентов на ИВЛ