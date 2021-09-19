Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210919/goroskop-1749686141.html
Названы сильные стороны каждого знака зодиака
Названы сильные стороны каждого знака зодиака - РИА Новости, 19.09.2021
Названы сильные стороны каждого знака зодиака
Астрологи из издания Times of India назвали самые сильные стороны каждого знака зодиака, которые помогают его представителям выживать в этом трудном мире и... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T06:24
2021-09-19T06:24
культура
новости культуры
астрология
гороскоп
стиль жизни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589495111_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_7d6b4302a92daa842b1ae1cd011fe1dc.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Астрологи из издания Times of India назвали самые сильные стороны каждого знака зодиака, которые помогают его представителям выживать в этом трудном мире и раскрывать свой потенциал. Овны обладают невероятным упорством и умеют быстро восстанавливаться после неудач. Представители этого знака стремятся работать над решением проблем вопреки всему. Эти их положительные качества считаются необходимыми для того чтобы достичь успеха в жизни. Тельцы — выносливые и сдержанные люди. Они отлично распознают и контролируют свои эмоции и чувства, не позволяя им доминировать. Как и в случае с Овнами, стрессоустойчивость помогает Тельцам добиваться успеха. Близнецы — очень коммуникабельные люди. А их самая сильная черта — высокий социальный интеллект. Благодаря нему Близнецы прекрасно знают, когда слушать, отвечать, занимать чью-то позицию, а когда лучше промолчать. Одна из самых сильных сторон Раков — наблюдательность. Эту способность они приобретают еще в детстве, благодаря чему отлично понимать окружающий их мир, а в зрелые годы становятся настоящими мудрецами. Лев — очень целеустремленный знак зодиака. Представители этого знака буквально горят желанием добиться успеха в жизни. Оно мотивирует их идти напролом даже если на пути стоят невзгоды и большой риск потерпеть неудачу.Девы готовы постоянно учиться и набираться знаний в каждой ситуации, которую преподносит им жизнь. Ведь каждый новый опыт — это возможность расти. Девы также признают, когда чего-то не знают, и не пытаться прикрыть пробелы ложью. Вместо этого Девы изучат упущенное. Весы умеют сострадать и сочувствовать. Они беспокоятся об окружающих, своей семье и близких. Скорпионы обладают высокими морально-нравственными качествами. Если представители этого знака обещали, что-то выполнить, то их действие будут соответствовать словам. Стрельцы — лучше всех умеют анализировать информацию. Эта их способность помогает им во всех сферах жизни — будь то работа или отношения. Будучи от природы прекрасными аналитиками, Стрельцы умеют находить решения различных проблем и планировать свои действия, чтобы исправить ситуацию. Главное качество Козерогов — самоанализ. Все-таки в повседневной жизни все попадают под негативное влияние внешнего мира, из-за которого трудно посмотреть на себя со стороны. Козерогам в этом плане проще. Благодаря тому, что они здраво оценивают свои поступки и переживания — выглядят, по сравнению с остальными, умнее и находятся в более хорошем настроении. Водолеи — любознательные, их интересуют окружающий мир и люди. Любопытство — вот основное качество этого знака зодиака. Водолеи на протяжении всей жизни искренне удивляются, когда видят что-то новое на своем пути. По мере того, как они становятся старше, то, что другим может показаться инфантилизмом, для этого знака становится движущей силой, которая побуждает их получать более глубокие знания. Согласно западной астрологии, Рыбами управляет мечтательный Нептун. Из-за него представители этого знака используют свои знания и воображение, чтобы реализовать новаторские идеи. В погоне за чем-то новым Рыбы могут усомниться и даже отказаться от каких-то традиционных и устоявшихся практик просто потому, что так делалось всегда. Однако при этом Рыбам надо быть осторожнее, поскольку иногда Нептун может затуманивать разум и вводить представителей этого знака в заблуждение.
https://ria.ru/20210801/goroskop-1743671638.html
https://ria.ru/20210814/astrologiya-1745679715.html
https://ria.ru/20210905/goroskop-1748568792.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589495111_114:0:1891:1333_1920x0_80_0_0_6b535eb91da735acaaf5f78de0e7be56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, астрология, гороскоп, стиль жизни
06:24 19.09.2021
 

Названы сильные стороны каждого знака зодиака

© Depositphotos / AntonMatyukhaАстролог
Астролог - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© Depositphotos / AntonMatyukha
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Астрологи из издания Times of India назвали самые сильные стороны каждого знака зодиака, которые помогают его представителям выживать в этом трудном мире и раскрывать свой потенциал.
Овны обладают невероятным упорством и умеют быстро восстанавливаться после неудач. Представители этого знака стремятся работать над решением проблем вопреки всему. Эти их положительные качества считаются необходимыми для того чтобы достичь успеха в жизни.
Тельцы — выносливые и сдержанные люди. Они отлично распознают и контролируют свои эмоции и чувства, не позволяя им доминировать. Как и в случае с Овнами, стрессоустойчивость помогает Тельцам добиваться успеха.
Близнецы — очень коммуникабельные люди. А их самая сильная черта — высокий социальный интеллект. Благодаря нему Близнецы прекрасно знают, когда слушать, отвечать, занимать чью-то позицию, а когда лучше промолчать.
Одна из самых сильных сторон Раков — наблюдательность. Эту способность они приобретают еще в детстве, благодаря чему отлично понимать окружающий их мир, а в зрелые годы становятся настоящими мудрецами.
Студенты - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
1 августа, 11:11Культура
Названы самые умные знаки зодиака
Лев — очень целеустремленный знак зодиака. Представители этого знака буквально горят желанием добиться успеха в жизни. Оно мотивирует их идти напролом даже если на пути стоят невзгоды и большой риск потерпеть неудачу.
Девы готовы постоянно учиться и набираться знаний в каждой ситуации, которую преподносит им жизнь. Ведь каждый новый опыт — это возможность расти. Девы также признают, когда чего-то не знают, и не пытаться прикрыть пробелы ложью. Вместо этого Девы изучат упущенное.
Весы умеют сострадать и сочувствовать. Они беспокоятся об окружающих, своей семье и близких.
Скорпионы обладают высокими морально-нравственными качествами. Если представители этого знака обещали, что-то выполнить, то их действие будут соответствовать словам.
Стрельцы — лучше всех умеют анализировать информацию. Эта их способность помогает им во всех сферах жизни — будь то работа или отношения. Будучи от природы прекрасными аналитиками, Стрельцы умеют находить решения различных проблем и планировать свои действия, чтобы исправить ситуацию.
Счастливая женщина - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
14 августа, 07:29Культура
Названы самые уверенные в себе знаки зодиака
Главное качество Козерогов — самоанализ. Все-таки в повседневной жизни все попадают под негативное влияние внешнего мира, из-за которого трудно посмотреть на себя со стороны. Козерогам в этом плане проще. Благодаря тому, что они здраво оценивают свои поступки и переживания — выглядят, по сравнению с остальными, умнее и находятся в более хорошем настроении.
Водолеи — любознательные, их интересуют окружающий мир и люди. Любопытство — вот основное качество этого знака зодиака. Водолеи на протяжении всей жизни искренне удивляются, когда видят что-то новое на своем пути. По мере того, как они становятся старше, то, что другим может показаться инфантилизмом, для этого знака становится движущей силой, которая побуждает их получать более глубокие знания.
Согласно западной астрологии, Рыбами управляет мечтательный Нептун. Из-за него представители этого знака используют свои знания и воображение, чтобы реализовать новаторские идеи. В погоне за чем-то новым Рыбы могут усомниться и даже отказаться от каких-то традиционных и устоявшихся практик просто потому, что так делалось всегда. Однако при этом Рыбам надо быть осторожнее, поскольку иногда Нептун может затуманивать разум и вводить представителей этого знака в заблуждение.
Пара - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
5 сентября, 07:07Культура
Названы самые кокетливые знаки зодиака
 
КультураНовости культурыастрологиягороскопСтиль жизни
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:42Командование США поздравило свои ВВС логотипом с истребителями Су-27
13:41В Тульской области проголосовали 41,22 процента избирателей к 12:00
13:40Явка на выборы в Госдуму в Кузбассе составила более 66 процентов
13:38Венедиктов призвал поправить инструкцию по надомному голосованию
13:36Космонавты вышли на связь с ЦИК с борта МКС
13:36В Подмосковье предварительная явка составила 32,5 процента на 12:00
13:35Явка при онлайн-голосовании в Курской области достигла 90 процентов
13:34В Хабаровском крае закрылись избирательные участки
13:30В посольстве России в Париже образовались очереди из желающих проголосовать
13:23В Чувашии проголосовали почти 44 процента избирателей на 12:00
13:22Явка на выборах в Госдуму в Петербурге составила 21,13 процента
13:21В Белоруссии проголосовали около девяти тысяч россиян на выборах в Госдуму
13:19Нижегородский росгвардеец помог потерявшему сознание наблюдателю на выборах
13:18Глава правительства Приднестровья проголосовал на выборах в Госдуму
13:17Обнаружено новое доказательство природного происхождения коронавируса
13:16В Абхазии почти 4,4 тысячи избирателей проголосовали на выборах в Госдуму
13:14В ОП заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах в Госдуму
13:12Филиппинский боксер Пакьяо будет баллотироваться в президенты, сообщили СМИ
13:12Врио главы Северной Осетии проголосовал на выборах в Госдуму
13:11В Крыму около 40 процентов избирателей проголосовали на 12:00
Лента новостейМолния