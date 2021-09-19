https://ria.ru/20210919/goroskop-1749686141.html

Названы сильные стороны каждого знака зодиака

Названы сильные стороны каждого знака зодиака - РИА Новости, 19.09.2021

Названы сильные стороны каждого знака зодиака

Астрологи из издания Times of India назвали самые сильные стороны каждого знака зодиака, которые помогают его представителям выживать в этом трудном мире и... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T06:24

2021-09-19T06:24

2021-09-19T06:24

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Астрологи из издания Times of India назвали самые сильные стороны каждого знака зодиака, которые помогают его представителям выживать в этом трудном мире и раскрывать свой потенциал. Овны обладают невероятным упорством и умеют быстро восстанавливаться после неудач. Представители этого знака стремятся работать над решением проблем вопреки всему. Эти их положительные качества считаются необходимыми для того чтобы достичь успеха в жизни. Тельцы — выносливые и сдержанные люди. Они отлично распознают и контролируют свои эмоции и чувства, не позволяя им доминировать. Как и в случае с Овнами, стрессоустойчивость помогает Тельцам добиваться успеха. Близнецы — очень коммуникабельные люди. А их самая сильная черта — высокий социальный интеллект. Благодаря нему Близнецы прекрасно знают, когда слушать, отвечать, занимать чью-то позицию, а когда лучше промолчать. Одна из самых сильных сторон Раков — наблюдательность. Эту способность они приобретают еще в детстве, благодаря чему отлично понимать окружающий их мир, а в зрелые годы становятся настоящими мудрецами. Лев — очень целеустремленный знак зодиака. Представители этого знака буквально горят желанием добиться успеха в жизни. Оно мотивирует их идти напролом даже если на пути стоят невзгоды и большой риск потерпеть неудачу.Девы готовы постоянно учиться и набираться знаний в каждой ситуации, которую преподносит им жизнь. Ведь каждый новый опыт — это возможность расти. Девы также признают, когда чего-то не знают, и не пытаться прикрыть пробелы ложью. Вместо этого Девы изучат упущенное. Весы умеют сострадать и сочувствовать. Они беспокоятся об окружающих, своей семье и близких. Скорпионы обладают высокими морально-нравственными качествами. Если представители этого знака обещали, что-то выполнить, то их действие будут соответствовать словам. Стрельцы — лучше всех умеют анализировать информацию. Эта их способность помогает им во всех сферах жизни — будь то работа или отношения. Будучи от природы прекрасными аналитиками, Стрельцы умеют находить решения различных проблем и планировать свои действия, чтобы исправить ситуацию. Главное качество Козерогов — самоанализ. Все-таки в повседневной жизни все попадают под негативное влияние внешнего мира, из-за которого трудно посмотреть на себя со стороны. Козерогам в этом плане проще. Благодаря тому, что они здраво оценивают свои поступки и переживания — выглядят, по сравнению с остальными, умнее и находятся в более хорошем настроении. Водолеи — любознательные, их интересуют окружающий мир и люди. Любопытство — вот основное качество этого знака зодиака. Водолеи на протяжении всей жизни искренне удивляются, когда видят что-то новое на своем пути. По мере того, как они становятся старше, то, что другим может показаться инфантилизмом, для этого знака становится движущей силой, которая побуждает их получать более глубокие знания. Согласно западной астрологии, Рыбами управляет мечтательный Нептун. Из-за него представители этого знака используют свои знания и воображение, чтобы реализовать новаторские идеи. В погоне за чем-то новым Рыбы могут усомниться и даже отказаться от каких-то традиционных и устоявшихся практик просто потому, что так делалось всегда. Однако при этом Рыбам надо быть осторожнее, поскольку иногда Нептун может затуманивать разум и вводить представителей этого знака в заблуждение.

https://ria.ru/20210801/goroskop-1743671638.html

https://ria.ru/20210814/astrologiya-1745679715.html

https://ria.ru/20210905/goroskop-1748568792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, астрология, гороскоп, стиль жизни