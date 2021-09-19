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Ростовский губернатор проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Ростовский губернатор проголосовал на выборах депутатов Госдумы - РИА Новости, 19.09.2021

Ростовский губернатор проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Губернатор Ростовской области Василий Голубев проголосовал на выборах депутатов Госдумы в основной день голосования в воскресенье, сообщает правительство... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T12:01

2021-09-19T12:01

2021-09-19T12:01

выборы в государственную думу

политика

ростовская область

аксайский район

василий голубев

госдума рф

дон

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев проголосовал на выборах депутатов Госдумы в основной день голосования в воскресенье, сообщает правительство региона."Губернатор Ростовской области сегодня, 19 сентября, принял участие в голосовании по выборам депутатов Государственной думы РФ", - говорится в сообщении.На избирательный участок №152 в поселке Водопадном Большелогского сельского поселения Аксайского района губернатор приехал с супругой Ольгой Голубевой."Думаю, что сегодня Ростовская область придет на избирательные участки активнее. У многих была возможность проголосовать в предыдущие два дня, а также дистанционно. И немалая часть жителей Дона предпочла электронное голосование. Подали заявки на дистанционное голосование около 300 тысяч избирателей, уже проголосовали 268 тысяч из них", - приводятся в сообщении слова Голубева.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Жители Ростовской области участвуют также в довыборах депутата заксобрания области и распределении депутатских мандатов в городских и сельских поселениях. Всего в регионе организовано свыше 2,5 тысячи избирательных участков, число избирателей – 3 182 628 человек.

https://ria.ru/20210919/gidrokostyum-1750767977.html

ростовская область

аксайский район

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политика, ростовская область, аксайский район, василий голубев, госдума рф, дон