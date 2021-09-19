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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/golubev-1750768695.html
Ростовский губернатор проголосовал на выборах депутатов Госдумы
Ростовский губернатор проголосовал на выборах депутатов Госдумы - РИА Новости, 19.09.2021
Ростовский губернатор проголосовал на выборах депутатов Госдумы
Губернатор Ростовской области Василий Голубев проголосовал на выборах депутатов Госдумы в основной день голосования в воскресенье, сообщает правительство... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T12:01
2021-09-19T12:01
выборы в государственную думу
политика
ростовская область
аксайский район
василий голубев
госдума рф
дон
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев проголосовал на выборах депутатов Госдумы в основной день голосования в воскресенье, сообщает правительство региона."Губернатор Ростовской области сегодня, 19 сентября, принял участие в голосовании по выборам депутатов Государственной думы РФ", - говорится в сообщении.На избирательный участок №152 в поселке Водопадном Большелогского сельского поселения Аксайского района губернатор приехал с супругой Ольгой Голубевой."Думаю, что сегодня Ростовская область придет на избирательные участки активнее. У многих была возможность проголосовать в предыдущие два дня, а также дистанционно. И немалая часть жителей Дона предпочла электронное голосование. Подали заявки на дистанционное голосование около 300 тысяч избирателей, уже проголосовали 268 тысяч из них", - приводятся в сообщении слова Голубева.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Жители Ростовской области участвуют также в довыборах депутата заксобрания области и распределении депутатских мандатов в городских и сельских поселениях. Всего в регионе организовано свыше 2,5 тысячи избирательных участков, число избирателей – 3 182 628 человек.
https://ria.ru/20210919/gidrokostyum-1750767977.html
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политика, ростовская область, аксайский район, василий голубев, госдума рф, дон
12:01 19.09.2021
 
Ростовский губернатор проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Ростовский губернатор Голубев проголосовал на выборах депутатов Госдумы

© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев проголосовал на выборах депутатов Госдумы в основной день голосования в воскресенье, сообщает правительство региона.
"Губернатор Ростовской области сегодня, 19 сентября, принял участие в голосовании по выборам депутатов Государственной думы РФ", - говорится в сообщении.
На избирательный участок №152 в поселке Водопадном Большелогского сельского поселения Аксайского района губернатор приехал с супругой Ольгой Голубевой.
"Думаю, что сегодня Ростовская область придет на избирательные участки активнее. У многих была возможность проголосовать в предыдущие два дня, а также дистанционно. И немалая часть жителей Дона предпочла электронное голосование. Подали заявки на дистанционное голосование около 300 тысяч избирателей, уже проголосовали 268 тысяч из них", - приводятся в сообщении слова Голубева.
Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Жители Ростовской области участвуют также в довыборах депутата заксобрания области и распределении депутатских мандатов в городских и сельских поселениях. Всего в регионе организовано свыше 2,5 тысячи избирательных участков, число избирателей – 3 182 628 человек.
Во время голосования на выборах в Госдуму на избирательном участке №49 в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаРостовская областьАксайский районВасилий ГолубевГосдума РФДон
 
 
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