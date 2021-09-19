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Явка на онлайн-голосовании в Москве составила 96,5 процента

Явка на онлайн-голосовании в Москве составила 96,5 процента - РИА Новости, 19.09.2021

Явка на онлайн-голосовании в Москве составила 96,5 процента

Итоговая явка на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Москве составила 96,5%, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте по наблюдению за ДЭГ в... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T20:34

2021-09-19T20:34

2021-09-19T21:08

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Итоговая явка на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Москве составила 96,5%, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте по наблюдению за ДЭГ в столице.В Москве свой голос на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва по Федеральному избирательному округу отдали 1 943 590 человек.Единый день голосования в этом году проходил с 17 по 19 сентября. По решению ЦИК, ДЭГ организовали в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе. Общее число онлайн-избирателей в столице составило два миллиона 14 тысяч 765 человек.Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, политика, госдума рф, выборы в государственную думу, россия