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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/golosovanie-1750756407.html
Сербский наблюдатель оценил организацию электронного голосования в России
Сербский наблюдатель оценил организацию электронного голосования в России - РИА Новости, 19.09.2021
Сербский наблюдатель оценил организацию электронного голосования в России
Выборы в России соответствуют международным стандартам, электронное голосование организовано на высоком уровне, заявил РИА Новости международный наблюдатель... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T10:44
2021-09-19T11:39
выборы в государственную думу
политика
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россия
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Выборы в России соответствуют международным стандартам, электронное голосование организовано на высоком уровне, заявил РИА Новости международный наблюдатель Парламентской ассамблеи ОДКБ, генеральный секретарь Сербской народной партии, депутат Народной Скупщины Йован Палалич."Я хотел бы выразить свое удовольствие организацией выборов в России. Что касается технических вопросов, то все сделано на самом высоком уровне. Удивляет высокая явка избирателей, которые решили проголосовать дистанционно, отличная цифровизация избирательного процесса", - сказал Палалич, наблюдая за избирательным процессом на участке на Котельнической набережной в Москве.
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политика, одкб, россия
10:44 19.09.2021 (обновлено: 11:39 19.09.2021)
 
Сербский наблюдатель оценил организацию электронного голосования в России

Сербский наблюдатель: электронное голосование в России организовано на высоком уровне

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкЖенщина принимает участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ в информационном центре в Луганске
Женщина принимает участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ в информационном центре в Луганске - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Выборы в России соответствуют международным стандартам, электронное голосование организовано на высоком уровне, заявил РИА Новости международный наблюдатель Парламентской ассамблеи ОДКБ, генеральный секретарь Сербской народной партии, депутат Народной Скупщины Йован Палалич.
"Я хотел бы выразить свое удовольствие организацией выборов в России. Что касается технических вопросов, то все сделано на самом высоком уровне. Удивляет высокая явка избирателей, которые решили проголосовать дистанционно, отличная цифровизация избирательного процесса", - сказал Палалич, наблюдая за избирательным процессом на участке на Котельнической набережной в Москве.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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