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Сербский наблюдатель оценил организацию электронного голосования в России
Сербский наблюдатель оценил организацию электронного голосования в России - РИА Новости, 19.09.2021
Сербский наблюдатель оценил организацию электронного голосования в России
Выборы в России соответствуют международным стандартам, электронное голосование организовано на высоком уровне, заявил РИА Новости международный наблюдатель... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T10:44
2021-09-19T10:44
2021-09-19T11:39
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Выборы в России соответствуют международным стандартам, электронное голосование организовано на высоком уровне, заявил РИА Новости международный наблюдатель Парламентской ассамблеи ОДКБ, генеральный секретарь Сербской народной партии, депутат Народной Скупщины Йован Палалич."Я хотел бы выразить свое удовольствие организацией выборов в России. Что касается технических вопросов, то все сделано на самом высоком уровне. Удивляет высокая явка избирателей, которые решили проголосовать дистанционно, отличная цифровизация избирательного процесса", - сказал Палалич, наблюдая за избирательным процессом на участке на Котельнической набережной в Москве.
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, одкб, россия
10:44 19.09.2021 (обновлено: 11:39 19.09.2021)
Сербский наблюдатель оценил организацию электронного голосования в России
Сербский наблюдатель: электронное голосование в России организовано на высоком уровне