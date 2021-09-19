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В Рязанской области мужчина пришел голосовать в гидрокостюме

В Рязанской области мужчина пришел голосовать в гидрокостюме - РИА Новости, 19.09.2021

В Рязанской области мужчина пришел голосовать в гидрокостюме

Один из избирателей в Рязанской области пришёл голосовать в гидрокостюме и ластах, все документы были при нем, поэтому оснований для отказа в голосовании не... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:56

2021-09-19T11:56

2021-09-19T11:56

выборы в государственную думу

политика

рязанская область

госдума рф

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Один из избирателей в Рязанской области пришёл голосовать в гидрокостюме и ластах, все документы были при нем, поэтому оснований для отказа в голосовании не было, сообщил председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.В ходе брифинга ситуационного центра ОП РФ по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан в единый день голосования на экран вывели видео из региона, где на УИК 1023 пришёл голосовать человек в гидрокостюме и ластах."Только что видео поступило из регионов, любопытный пример. Понятно, что это курьез. Самое забавное что если это человек, который прописан, пришёл с документами, он есть в списке избирательном, то, естественно, отказать никакого повода нет. И естественно, избирательная комиссия даёт ему возможность проголосовать", - комментирует Григорьев.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.

рязанская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, рязанская область, госдума рф