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В Рязанской области мужчина пришел голосовать в гидрокостюме
В Рязанской области мужчина пришел голосовать в гидрокостюме - РИА Новости, 19.09.2021
В Рязанской области мужчина пришел голосовать в гидрокостюме
Один из избирателей в Рязанской области пришёл голосовать в гидрокостюме и ластах, все документы были при нем, поэтому оснований для отказа в голосовании не... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:56
2021-09-19T11:56
2021-09-19T11:56
выборы в государственную думу
политика
рязанская область
госдума рф
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Один из избирателей в Рязанской области пришёл голосовать в гидрокостюме и ластах, все документы были при нем, поэтому оснований для отказа в голосовании не было, сообщил председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.В ходе брифинга ситуационного центра ОП РФ по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан в единый день голосования на экран вывели видео из региона, где на УИК 1023 пришёл голосовать человек в гидрокостюме и ластах."Только что видео поступило из регионов, любопытный пример. Понятно, что это курьез. Самое забавное что если это человек, который прописан, пришёл с документами, он есть в списке избирательном, то, естественно, отказать никакого повода нет. И естественно, избирательная комиссия даёт ему возможность проголосовать", - комментирует Григорьев.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.
рязанская область
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политика, рязанская область, госдума рф
В Рязанской области мужчина пришел голосовать в гидрокостюме
В Рязанской области мужчина пришел голосовать в гидрокостюме и ластах