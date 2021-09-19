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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/gidrokostyum-1750767977.html
В Рязанской области мужчина пришел голосовать в гидрокостюме
В Рязанской области мужчина пришел голосовать в гидрокостюме - РИА Новости, 19.09.2021
В Рязанской области мужчина пришел голосовать в гидрокостюме
Один из избирателей в Рязанской области пришёл голосовать в гидрокостюме и ластах, все документы были при нем, поэтому оснований для отказа в голосовании не... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:56
2021-09-19T11:56
выборы в государственную думу
политика
рязанская область
госдума рф
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Один из избирателей в Рязанской области пришёл голосовать в гидрокостюме и ластах, все документы были при нем, поэтому оснований для отказа в голосовании не было, сообщил председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.В ходе брифинга ситуационного центра ОП РФ по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан в единый день голосования на экран вывели видео из региона, где на УИК 1023 пришёл голосовать человек в гидрокостюме и ластах."Только что видео поступило из регионов, любопытный пример. Понятно, что это курьез. Самое забавное что если это человек, который прописан, пришёл с документами, он есть в списке избирательном, то, естественно, отказать никакого повода нет. И естественно, избирательная комиссия даёт ему возможность проголосовать", - комментирует Григорьев.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.
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политика, рязанская область, госдума рф
11:56 19.09.2021
 
В Рязанской области мужчина пришел голосовать в гидрокостюме

В Рязанской области мужчина пришел голосовать в гидрокостюме и ластах

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВо время голосования на выборах в Госдуму на избирательном участке №49 в Москве
Во время голосования на выборах в Госдуму на избирательном участке №49 в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Один из избирателей в Рязанской области пришёл голосовать в гидрокостюме и ластах, все документы были при нем, поэтому оснований для отказа в голосовании не было, сообщил председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
В ходе брифинга ситуационного центра ОП РФ по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан в единый день голосования на экран вывели видео из региона, где на УИК 1023 пришёл голосовать человек в гидрокостюме и ластах.
"Только что видео поступило из регионов, любопытный пример. Понятно, что это курьез. Самое забавное что если это человек, который прописан, пришёл с документами, он есть в списке избирательном, то, естественно, отказать никакого повода нет. И естественно, избирательная комиссия даёт ему возможность проголосовать", - комментирует Григорьев.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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