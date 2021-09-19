https://ria.ru/20210919/feyki-1750791944.html

НОМ выявил 321 случай распространения фейков о выборах в России

НОМ выявил 321 случай распространения фейков о выборах в России - РИА Новости, 19.09.2021

НОМ выявил 321 случай распространения фейков о выборах в России

Ситуационный центр по наблюдению за проведением выборов ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) зафиксировал 321 случай распространения фейковой... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T14:29

2021-09-19T14:29

2021-09-19T14:29

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ситуационный центр по наблюдению за проведением выборов ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) зафиксировал 321 случай распространения фейковой информации и получил 498 сигналов о нарушениях на выборах, сообщила член Общественной палаты (ОП) РФ, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова."Что важно, из фейков у нас зафиксирован 321 случай фейковой информации. Мы градируем их на разные подпункты - это как откровенные провокации , так и интерпретации с целью манипулирования сознанием наших граждан… Всего сигналов о нарушениях поступило 498 и каждый из них мы проверяем для того, чтобы не представить недостоверную картину на нашем портале", - сообщила Булгакова на марафоне "Ночь выборов".Она добавила, что на данный момент зафиксировано 8 нарушений на выборах. "Уже есть ситуации связанные с признанием бюллетеней недействительными. По этим случаем будут проводиться проверки" , — добавила она.

https://ria.ru/20210919/feyki-1750789812.html

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