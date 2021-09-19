https://ria.ru/20210919/evakuatsiya-1750738240.html

Госдеп сообщил об эвакуации 28 американцев из Кабула

Госдеп сообщил об эвакуации 28 американцев из Кабула - РИА Новости, 19.09.2021

Госдеп сообщил об эвакуации 28 американцев из Кабула

Чартерный рейс катарской авиакомпании Qatar Airways в пятницу эвакуировал из Кабула 28 американцев, сообщил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T04:40

2021-09-19T04:40

2021-09-19T04:41

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

qatar airways

нед прайс

мохаммад хасан ахунд

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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Чартерный рейс катарской авиакомпании Qatar Airways в пятницу эвакуировал из Кабула 28 американцев, сообщил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс."Международное сообщество приветствует сотрудничество со стороны талибов по этим полетам, и мы будем продолжать взаимодействие, чтобы граждане США и афганцы пользовались полной свободой передвижения", - добавил Прайс.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210911/evakuatsiya-1749645704.html

сша

афганистан

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в мире, сша, талибан, афганистан, qatar airways, нед прайс, мохаммад хасан ахунд