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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210919/evakuatsiya-1750738240.html
Госдеп сообщил об эвакуации 28 американцев из Кабула
Госдеп сообщил об эвакуации 28 американцев из Кабула - РИА Новости, 19.09.2021
Госдеп сообщил об эвакуации 28 американцев из Кабула
Чартерный рейс катарской авиакомпании Qatar Airways в пятницу эвакуировал из Кабула 28 американцев, сообщил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T04:40
2021-09-19T04:41
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
qatar airways
нед прайс
мохаммад хасан ахунд
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Чартерный рейс катарской авиакомпании Qatar Airways в пятницу эвакуировал из Кабула 28 американцев, сообщил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс."Международное сообщество приветствует сотрудничество со стороны талибов по этим полетам, и мы будем продолжать взаимодействие, чтобы граждане США и афганцы пользовались полной свободой передвижения", - добавил Прайс.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, талибан, афганистан, qatar airways, нед прайс, мохаммад хасан ахунд
04:40 19.09.2021 (обновлено: 04:41 19.09.2021)
 
Госдеп сообщил об эвакуации 28 американцев из Кабула

Госдеп сообщил об эвакуации 28 американцев из Кабула чартерным рейсом Qatar Airways

© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Талибана* в аэропорту Кабула
Бойцы Талибана* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© AP Photo / Bernat Armangue
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Чартерный рейс катарской авиакомпании Qatar Airways в пятницу эвакуировал из Кабула 28 американцев, сообщил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.

"Мы можем подтвердить, что чартерный рейс Qatar Airways вылетел вчера из Кабула с 28 гражданами США и семью законными обладателями вида на жительство (в США - ред. ) на борту. Мы благодарны властям Катара, которые продолжают координировать с нами эти рейсы", - говорится в распространенном в субботу заявлении Прайса.

"Международное сообщество приветствует сотрудничество со стороны талибов по этим полетам, и мы будем продолжать взаимодействие, чтобы граждане США и афганцы пользовались полной свободой передвижения", - добавил Прайс.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
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На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанQatar AirwaysНед ПрайсМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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