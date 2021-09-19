04:40 19.09.2021 (обновлено: 04:41 19.09.2021)
Госдеп сообщил об эвакуации 28 американцев из Кабула
Госдеп сообщил об эвакуации 28 американцев из Кабула чартерным рейсом Qatar Airways
© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Талибана* в аэропорту Кабула
© AP Photo / Bernat Armangue
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Чартерный рейс катарской авиакомпании Qatar Airways в пятницу эвакуировал из Кабула 28 американцев, сообщил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.
"Мы можем подтвердить, что чартерный рейс Qatar Airways вылетел вчера из Кабула с 28 гражданами США и семью законными обладателями вида на жительство (в США - ред. ) на борту. Мы благодарны властям Катара, которые продолжают координировать с нами эти рейсы", - говорится в распространенном в субботу заявлении Прайса.
"Международное сообщество приветствует сотрудничество со стороны талибов по этим полетам, и мы будем продолжать взаимодействие, чтобы граждане США и афганцы пользовались полной свободой передвижения", - добавил Прайс.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
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На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.