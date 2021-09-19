https://ria.ru/20210919/dostoevskylanguage-1750769157.html
Язык тоски, добра и зла: за что Достоевского любят в России и за рубежом
Язык тоски, добра и зла: за что Достоевского любят в России и за рубежом - РИА Новости, 19.09.2021
Язык тоски, добра и зла: за что Достоевского любят в России и за рубежом
Что общего у имени Петр и камня? В чем разница между "общечеловеком" и "всечеловеком"? Что означают слова "тупонравственный" и "лимонничать"? Чем уникально слово "тоска"? Какой неологизм Достоевского мы используем в обычной речи? И как самые обычные слова, вроде "будто", "чрезмерно" и "кажется", могут многое рассказать о творчестве писателя?
2021-09-19T12:00
2021-09-19T12:00
2021-09-19T12:06
как это по-русски
история
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Язык тоски, добра и зла: за что Достоевского любят в России и за рубежом
Что общего у имени Петр и камня? В чем разница между «общечеловеком» и «всечеловеком»? Что означают слова «тупонравственный» и «лимонничать»? Чем уникально слово «тоска»? Какой неологизм Достоевского мы используем в обычной речи? И как самые обычные слова, вроде «будто», «чрезмерно» и «кажется», могут многое рассказать о творчестве писателя?
audio/mpeg
Язык тоски, добра и зла: за что Достоевского любят в России и за рубежом
Что общего у имени Петр и камня? В чем разница между «общечеловеком» и «всечеловеком»? Что означают слова «тупонравственный» и «лимонничать»? Чем уникально слово «тоска»? Какой неологизм Достоевского мы используем в обычной речи? И как самые обычные слова, вроде «будто», «чрезмерно» и «кажется», могут многое рассказать о творчестве писателя?
audio/mpeg
Александр Пашков, заведующий кафедрой мировой литературы Государственного института русского языка им. Пушкина — о языке Федора Михайловича, неологизмах, "всечеловеческом" и "общечеловеческом".Эпизод подготовлен в партнерстве с Новосибирским академическим молодежным театром "Глобус" и Международным культурным центром "Достоевский+".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Алиса ХохловаЭксперт эпизода: Александр ПашковГолоса эпизода: Наталия Шашина, Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий, Дарья ДубининаЗвукорежиссер Андрей Темнов
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история, литература, федор достоевский, подкаст, аудио
12:00 19.09.2021 (обновлено: 12:06 19.09.2021)
Язык тоски, добра и зла: за что Достоевского любят в России и за рубежом
Что общего у имени Петр и камня? В чем разница между "общечеловеком" и "всечеловеком"? Что означают слова "тупонравственный" и "лимонничать"? Чем уникально слово "тоска"? Какой неологизм Достоевского мы используем в обычной речи? И как самые обычные слова, вроде "будто", "чрезмерно" и "кажется", могут многое рассказать о творчестве писателя?