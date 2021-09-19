https://ria.ru/20210919/donbass-1750745942.html

В ЛНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки

В ЛНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки - РИА Новости, 19.09.2021

В ЛНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки

Украинские силовики три раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T08:54

2021-09-19T08:54

2021-09-19T08:54

в мире

украина

первомайск

луганская народная республика

сцкк

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Украинские силовики три раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявляли, что 17 сентября украинские силовики не открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Калиново-Борщеватое, Первомайск и Молодежное из гранатометов различных типов.

https://ria.ru/20210917/donbass-1750553367.html

https://ria.ru/20210917/donbass-1750490219.html

украина

первомайск

луганская народная республика

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в мире, украина, первомайск, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр