Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210919/donbass-1750745942.html
В ЛНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
В ЛНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки - РИА Новости, 19.09.2021
В ЛНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
Украинские силовики три раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T08:54
2021-09-19T08:54
в мире
украина
первомайск
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731411705_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_5aacf9f15072d90d25c130e0c69d578c.jpg
ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Украинские силовики три раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявляли, что 17 сентября украинские силовики не открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Калиново-Борщеватое, Первомайск и Молодежное из гранатометов различных типов.
https://ria.ru/20210917/donbass-1750553367.html
https://ria.ru/20210917/donbass-1750490219.html
украина
первомайск
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731411705_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a89170fb6249a2c5b467447e5cd0dcda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, первомайск, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
08:54 19.09.2021
 
В ЛНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки

Представитель ЛНР в СЦКК: силовики три раза открывали огонь из гранатометов

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСовместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе
Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Украинские силовики три раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ЛНР заявляли, что 17 сентября украинские силовики не открывали огонь по территории республики.
Украинские военные на линии соприкосновения возле Донецка - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 15:47
В ДНР после ранения трех человек при обстреле Донецка завели дело
"За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Калиново-Борщеватое, Первомайск и Молодежное из гранатометов различных типов.
Последствия обстрелов в Луганской Народной Республике - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 11:46
В ЛНР заявили, что выявили комплекс РЭБ украинских силовиков в Донбассе
 
В миреУкраинаПервомайскЛуганская Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:42Командование США поздравило свои ВВС логотипом с истребителями Су-27
13:41В Тульской области проголосовали 41,22 процента избирателей к 12:00
13:40Явка на выборы в Госдуму в Кузбассе составила более 66 процентов
13:38Венедиктов призвал поправить инструкцию по надомному голосованию
13:36Космонавты вышли на связь с ЦИК с борта МКС
13:36В Подмосковье предварительная явка составила 32,5 процента на 12:00
13:35Явка при онлайн-голосовании в Курской области достигла 90 процентов
13:34В Хабаровском крае закрылись избирательные участки
13:30В посольстве России в Париже образовались очереди из желающих проголосовать
13:23В Чувашии проголосовали почти 44 процента избирателей на 12:00
13:22Явка на выборах в Госдуму в Петербурге составила 21,13 процента
13:21В Белоруссии проголосовали около девяти тысяч россиян на выборах в Госдуму
13:19Нижегородский росгвардеец помог потерявшему сознание наблюдателю на выборах
13:18Глава правительства Приднестровья проголосовал на выборах в Госдуму
13:17Обнаружено новое доказательство природного происхождения коронавируса
13:16В Абхазии почти 4,4 тысячи избирателей проголосовали на выборах в Госдуму
13:14В ОП заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах в Госдуму
13:12Филиппинский боксер Пакьяо будет баллотироваться в президенты, сообщили СМИ
13:12Врио главы Северной Осетии проголосовал на выборах в Госдуму
13:11В Крыму около 40 процентов избирателей проголосовали на 12:00
Лента новостейМолния