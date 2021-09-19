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В ЛНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
В ЛНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки - РИА Новости, 19.09.2021
В ЛНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
Украинские силовики три раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T08:54
2021-09-19T08:54
2021-09-19T08:54
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украина
первомайск
луганская народная республика
сцкк
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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Украинские силовики три раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявляли, что 17 сентября украинские силовики не открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Калиново-Борщеватое, Первомайск и Молодежное из гранатометов различных типов.
https://ria.ru/20210917/donbass-1750553367.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, первомайск, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ЛНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
Представитель ЛНР в СЦКК: силовики три раза открывали огонь из гранатометов