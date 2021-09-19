https://ria.ru/20210919/bzhaniya-1750774798.html

Президент Абхазии проголосовал на выборах в Госдуму

Президент Абхазии проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

Президент Абхазии проголосовал на выборах в Госдуму

Президент Абхазии Аслан Бжания, который является также гражданином России, проголосовал на выборах в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T12:42

2021-09-19T12:42

2021-09-19T12:42

выборы в государственную думу

в мире

сухум

абхазия

госдума рф

аслан бжания

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569073977_0:68:2903:1700_1920x0_80_0_0_a894567e64d04e7478d99a7199d272e2.jpg

СУХУМ, 19 сен - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания, который является также гражданином России, проголосовал на выборах в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.В Абхазии открыто девять избирательных участков на выборах в Госдуму РФ — два в Сухуме и по одному в Гагре, Пицунде, Гудауте, Бамборе, Очамчыре, Ткуарчале и Гале.Президент прибыл на участок в Сухуме. "Это очень важное для российского государства политическое событие, поэтому я, как гражданин и Абхазии и Российской Федерации, счёл своим долгом прийти и проголосовать" - сказал Бжания журналистам.Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. В этот период в России будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (ещё троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

сухум

абхазия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сухум, абхазия, госдума рф, аслан бжания, россия