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Президент Абхазии проголосовал на выборах в Госдуму
Президент Абхазии проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
Президент Абхазии проголосовал на выборах в Госдуму
Президент Абхазии Аслан Бжания, который является также гражданином России, проголосовал на выборах в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T12:42
2021-09-19T12:42
2021-09-19T12:42
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СУХУМ, 19 сен - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания, который является также гражданином России, проголосовал на выборах в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.В Абхазии открыто девять избирательных участков на выборах в Госдуму РФ — два в Сухуме и по одному в Гагре, Пицунде, Гудауте, Бамборе, Очамчыре, Ткуарчале и Гале.Президент прибыл на участок в Сухуме. "Это очень важное для российского государства политическое событие, поэтому я, как гражданин и Абхазии и Российской Федерации, счёл своим долгом прийти и проголосовать" - сказал Бжания журналистам.Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. В этот период в России будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (ещё троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.
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в мире, сухум, абхазия, госдума рф, аслан бжания, россия
Президент Абхазии проголосовал на выборах в Госдуму
Президент Абхазии Бжания проголосовал на выборах в Госдуму