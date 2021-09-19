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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/byulleteni-1750775960.html
ЦИК признал недействительными бюллетени в 14 субъектах
ЦИК признал недействительными бюллетени в 14 субъектах - РИА Новости, 19.09.2021
ЦИК признал недействительными бюллетени в 14 субъектах
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в 14 субъектах РФ есть случаи признания недействительными бюллетеней на ряде избирательных участков. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T12:51
2021-09-19T13:00
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
цик рф
элла памфилова
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в 14 субъектах РФ есть случаи признания недействительными бюллетеней на ряде избирательных участков."По информации, полученной из избирательных комиссий субъектов РФ, на текущий момент в 14 субъектах РФ: Адыгея, Башкортостан, Калмыкия, Мордовия, Камчатский край, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Ленинградская, Московская, Самарская, Ульяновская, Челябинская области и город Москва, — имеются случаи признания недействительными бюллетеней на ряде избирательных участков", - сказала она в информцентре ЦИК.
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политика, госдума рф, цик рф, элла памфилова
12:51 19.09.2021 (обновлено: 13:00 19.09.2021)
 
ЦИК признал недействительными бюллетени в 14 субъектах

Глава ЦИК Памфилова: на выборах недействительными признаны бюллетени в 14 субъектах

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВыборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России
Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в 14 субъектах РФ есть случаи признания недействительными бюллетеней на ряде избирательных участков.
"По информации, полученной из избирательных комиссий субъектов РФ, на текущий момент в 14 субъектах РФ: Адыгея, Башкортостан, Калмыкия, Мордовия, Камчатский край, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Ленинградская, Московская, Самарская, Ульяновская, Челябинская области и город Москва, — имеются случаи признания недействительными бюллетеней на ряде избирательных участков", - сказала она в информцентре ЦИК.
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