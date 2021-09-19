https://ria.ru/20210919/byulleteni-1750775960.html

ЦИК признал недействительными бюллетени в 14 субъектах

ЦИК признал недействительными бюллетени в 14 субъектах - РИА Новости, 19.09.2021

ЦИК признал недействительными бюллетени в 14 субъектах

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в 14 субъектах РФ есть случаи признания недействительными бюллетеней на ряде избирательных участков. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T12:51

2021-09-19T12:51

2021-09-19T13:00

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

цик рф

элла памфилова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750698092_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_911716236ca621d672cbe9e972722d7c.jpg

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в 14 субъектах РФ есть случаи признания недействительными бюллетеней на ряде избирательных участков."По информации, полученной из избирательных комиссий субъектов РФ, на текущий момент в 14 субъектах РФ: Адыгея, Башкортостан, Калмыкия, Мордовия, Камчатский край, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Ленинградская, Московская, Самарская, Ульяновская, Челябинская области и город Москва, — имеются случаи признания недействительными бюллетеней на ряде избирательных участков", - сказала она в информцентре ЦИК.

https://ria.ru/20210919/vbrosy-1750773761.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, цик рф, элла памфилова