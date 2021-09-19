https://ria.ru/20210919/byulleteni-1750774215.html

Памфилова рассказала, сколько бюллетеней признали недействительными

Памфилова рассказала, сколько бюллетеней признали недействительными - РИА Новости, 19.09.2021

Памфилова рассказала, сколько бюллетеней признали недействительными

На выборах в России 7465 бюллетеней по ряду причин были признаны недействительными, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T12:39

2021-09-19T12:39

2021-09-19T12:57

выборы в государственную думу

политика

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. На выборах в России 7465 бюллетеней по ряду причин были признаны недействительными, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова."Всего на 45 избирательных участках недействительными признаны 7465 избирательных бюллетеней по ряду причин", - сказала она."По информации, полученной из избирательных комиссий субъектов РФ, на текущий момент в 14 субъектах РФ: Адыгея, Башкортостан, Калмыкия, Мордовия, Камчатский край, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Ленинградская, Московская, Самарская, Ульяновская, Челябинская области и город Москва, — имеются случаи признания недействительными бюллетеней на ряде избирательных участков", - добавила она.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://radiosputnik.ria.ru/20210919/vybory-1750764388.html

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политика, элла памфилова, россия