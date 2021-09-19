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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/byulleteni-1750774215.html
Памфилова рассказала, сколько бюллетеней признали недействительными
Памфилова рассказала, сколько бюллетеней признали недействительными - РИА Новости, 19.09.2021
Памфилова рассказала, сколько бюллетеней признали недействительными
На выборах в России 7465 бюллетеней по ряду причин были признаны недействительными, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T12:39
2021-09-19T12:57
выборы в государственную думу
политика
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. На выборах в России 7465 бюллетеней по ряду причин были признаны недействительными, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова."Всего на 45 избирательных участках недействительными признаны 7465 избирательных бюллетеней по ряду причин", - сказала она."По информации, полученной из избирательных комиссий субъектов РФ, на текущий момент в 14 субъектах РФ: Адыгея, Башкортостан, Калмыкия, Мордовия, Камчатский край, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Ленинградская, Московская, Самарская, Ульяновская, Челябинская области и город Москва, — имеются случаи признания недействительными бюллетеней на ряде избирательных участков", - добавила она.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, элла памфилова, россия
12:39 19.09.2021 (обновлено: 12:57 19.09.2021)
 
Памфилова рассказала, сколько бюллетеней признали недействительными

Около 7,5 тысячи бюллетеней на выборах в Госдуму признали недействительными

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУрна с бюллетенями проголосовавших на выборах депутатов Государственной Думы РФ
Урна с бюллетенями проголосовавших на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. На выборах в России 7465 бюллетеней по ряду причин были признаны недействительными, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Всего на 45 избирательных участках недействительными признаны 7465 избирательных бюллетеней по ряду причин", - сказала она.
"По информации, полученной из избирательных комиссий субъектов РФ, на текущий момент в 14 субъектах РФ: Адыгея, Башкортостан, Калмыкия, Мордовия, Камчатский край, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Ленинградская, Московская, Самарская, Ульяновская, Челябинская области и город Москва, — имеются случаи признания недействительными бюллетеней на ряде избирательных участков", - добавила она.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Экраны с номерами округов по голосованию в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ во время выборов в Госдуму 2021 года - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
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ЦИК определил регионы с самой высокой явкой на выборах в Госдуму
 
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