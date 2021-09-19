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В Бурятии проголосовали почти 32 процента избирателей
В Бурятии проголосовали почти 32 процента избирателей - РИА Новости, 19.09.2021
В Бурятии проголосовали почти 32 процента избирателей
Явка избирателей на выборах в Бурятии в третий выборный день к 12.00 по местному времени (08.00 мск) составила 31,79%, сообщили РИА Новости в республиканском... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T08:51
2021-09-19T08:51
2021-09-19T08:51
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
республика бурятия
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КРАСНОЯРСК, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Бурятии в третий выборный день к 12.00 по местному времени (08.00 мск) составила 31,79%, сообщили РИА Новости в республиканском избиркоме."По данным на 12.00 местного времени проголосовало 222 259 избирателей, что составляет 31,79%", - сказал собеседник агентства.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Бурятии, помимо выборов депутатов Госдумы, проходят довыборы в народный хурал (парламент) республики и выборы депутатов и глав муниципальных образований. В регионе работают 813 избирательных участков.
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политика, госдума рф, республика бурятия
В Бурятии проголосовали почти 32 процента избирателей
В Бурятии проголосовали почти 32 процента избирателей к 12:00