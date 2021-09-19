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В Бурятии проголосовали почти 32 процента избирателей

В Бурятии проголосовали почти 32 процента избирателей - РИА Новости, 19.09.2021

В Бурятии проголосовали почти 32 процента избирателей

Явка избирателей на выборах в Бурятии в третий выборный день к 12.00 по местному времени (08.00 мск) составила 31,79%, сообщили РИА Новости в республиканском... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T08:51

2021-09-19T08:51

2021-09-19T08:51

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

республика бурятия

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КРАСНОЯРСК, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Бурятии в третий выборный день к 12.00 по местному времени (08.00 мск) составила 31,79%, сообщили РИА Новости в республиканском избиркоме."По данным на 12.00 местного времени проголосовало 222 259 избирателей, что составляет 31,79%", - сказал собеседник агентства.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Бурятии, помимо выборов депутатов Госдумы, проходят довыборы в народный хурал (парламент) республики и выборы депутатов и глав муниципальных образований. В регионе работают 813 избирательных участков.

республика бурятия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, республика бурятия