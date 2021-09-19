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В Буэнос-Айресе более 40 человек проголосовали на выборах в Госдуму
В Буэнос-Айресе более 40 человек проголосовали на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
В Буэнос-Айресе более 40 человек проголосовали на выборах в Госдуму
Выборы в Госдуму в Буэнос-Айресе проходят спокойно, проголосовали уже более 40 человек, сообщил журналистам посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T17:33
2021-09-19T17:33
2021-09-19T17:33
выборы в государственную думу
буэнос-айрес (город)
госдума рф
дмитрий феоктистов
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 сен - РИА Новости. Выборы в Госдуму в Буэнос-Айресе проходят спокойно, проголосовали уже более 40 человек, сообщил журналистам посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов."Выборы проходят организованно, спокойно. Участок, как и планировалось, открылся в 8.00. Первым проголосовавших был один из наших соотечественников", - сказал он."По состоянию на 10 утра проголосовало более 40 человек. На участке работают наблюдатели. Только что с ними пообщались, у них никаких замечаний нет. Выборы проходят удачно", - добавил посол.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.
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буэнос-айрес (город), госдума рф, дмитрий феоктистов, россия
В Буэнос-Айресе более 40 человек проголосовали на выборах в Госдуму
В Буэнос-Айресе более 40 человек на 10:00 проголосовали на выборах в Госдуму