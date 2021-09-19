https://ria.ru/20210919/buenos-ayres-1750820166.html

В Буэнос-Айресе более 40 человек проголосовали на выборах в Госдуму

В Буэнос-Айресе более 40 человек проголосовали на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

В Буэнос-Айресе более 40 человек проголосовали на выборах в Госдуму

Выборы в Госдуму в Буэнос-Айресе проходят спокойно, проголосовали уже более 40 человек, сообщил журналистам посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T17:33

2021-09-19T17:33

2021-09-19T17:33

выборы в государственную думу

буэнос-айрес (город)

госдума рф

дмитрий феоктистов

россия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 сен - РИА Новости. Выборы в Госдуму в Буэнос-Айресе проходят спокойно, проголосовали уже более 40 человек, сообщил журналистам посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов."Выборы проходят организованно, спокойно. Участок, как и планировалось, открылся в 8.00. Первым проголосовавших был один из наших соотечественников", - сказал он."По состоянию на 10 утра проголосовало более 40 человек. На участке работают наблюдатели. Только что с ними пообщались, у них никаких замечаний нет. Выборы проходят удачно", - добавил посол.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.

https://ria.ru/20210919/kostyumy-1750818328.html

буэнос-айрес (город)

россия

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буэнос-айрес (город), госдума рф, дмитрий феоктистов, россия