https://ria.ru/20210919/brifing-1750745242.html
Брифинг ЦИК по третьему дню выборов в Госдуму. Прямая трансляция
Брифинг ЦИК по третьему дню выборов в Госдуму. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.09.2021
Брифинг ЦИК по третьему дню выборов в Госдуму. Прямая трансляция
Центральная избирательная комиссия проводит утренний брифинг, посвященный третьему дню голосования на выборах в Государственную думу. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T10:06
2021-09-19T10:06
2021-09-19T10:10
выборы в государственную думу
выборы в государственную думу
политика
элла памфилова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750744432_0:21:640:381_1920x0_80_0_0_bf57c7fa235a541c9cfa601dc08328c2.jpg
Центральная избирательная комиссия проводит утренний брифинг, посвященный третьему дню голосования на выборах в Государственную думу.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750744432_53:0:588:401_1920x0_80_0_0_cc08b6958e7fcaf70223b93bd418dcd2.jpg
LIVE: ЦИК проводит брифинг по голосованию на выборах в Госдуму
LIVE: ЦИК проводит брифинг по голосованию на выборах в Госдуму
2021-09-19T10:06
true
PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы в государственную думу, видео, политика, элла памфилова
Брифинг ЦИК по третьему дню выборов в Госдуму. Прямая трансляция
Центральная избирательная комиссия проводит утренний брифинг, посвященный третьему дню голосования на выборах в Государственную думу.
2021-09-19T10:06
true
PT1S
10:06 19.09.2021 (обновлено: 10:10 19.09.2021)
Брифинг ЦИК по третьему дню выборов в Госдуму. Прямая трансляция
Центральная избирательная комиссия проводит утренний брифинг, посвященный третьему дню голосования на выборах в Государственную думу.