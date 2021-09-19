https://ria.ru/20210919/brifing-1750745242.html

Брифинг ЦИК по третьему дню выборов в Госдуму. Прямая трансляция

Брифинг ЦИК по третьему дню выборов в Госдуму. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.09.2021

Брифинг ЦИК по третьему дню выборов в Госдуму. Прямая трансляция

Центральная избирательная комиссия проводит утренний брифинг, посвященный третьему дню голосования на выборах в Государственную думу. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T10:06

2021-09-19T10:06

2021-09-19T10:10

выборы в государственную думу

выборы в государственную думу

политика

элла памфилова

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Центральная избирательная комиссия проводит утренний брифинг, посвященный третьему дню голосования на выборах в Государственную думу.

2021

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LIVE: ЦИК проводит брифинг по голосованию на выборах в Госдуму

LIVE: ЦИК проводит брифинг по голосованию на выборах в Госдуму

2021-09-19T10:06

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