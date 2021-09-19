https://ria.ru/20210919/afganistan-1750802926.html

СМИ: разведка США предупреждала о детях в машине в Кабуле перед ударом

СМИ: разведка США предупреждала о детях в машине в Кабуле перед ударом - РИА Новости, 19.09.2021

СМИ: разведка США предупреждала о детях в машине в Кабуле перед ударом

Разведка США выпустила предупреждение о возможном присутствии мирных жителей в районе удара американского беспилотника в Кабуле, а также о наличии детей в якобы РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T15:31

2021-09-19T15:31

2021-09-19T15:31

захват власти в афганистане талибами

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талибан

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джон кирби

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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Разведка США выпустила предупреждение о возможном присутствии мирных жителей в районе удара американского беспилотника в Кабуле, а также о наличии детей в якобы представляющем угрозу автомобиле за несколько секунд до попадания в него снаряда, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.Ранее Пентагон по итогам проведенного расследования признал ошибочным удар беспилотника по Кабулу в конце августа, глава ведомства Ллойд Остин принес извинения за "ошибку"."Предупреждение 29 августа было сделано за несколько секунд до того, как ракета попала в автомобиль, в результате чего погибли 10 мирных жителей, в том числе семь детей", - сообщает телеканал.Согласно телеканалу, остается неизвестным, проинформировали ли военные разведку о своем решении запустить снаряд.Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби ранее заявлял, что американские военные не сомневаются в правильности авиаудара по машине в Кабуле. При этом военные не комментировали сообщения о большом числе жертв среди мирного населения, ссылаясь на необходимость завершения внутриведомственных проверок.В начале августа "Талибан"* активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210918/afganistan-1750647779.html

https://ria.ru/20210917/bespilotnik-1750622350.html

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в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша, джон кирби, ллойд остин, россия