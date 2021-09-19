СМИ: разведка США предупреждала о детях в машине в Кабуле перед ударом
CNN: разведка США предупредила о детях в машине в Кабуле за секунды до удара снаряда дрона
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСгоревший автомобиль, из которого была запущена ракета по аэропорту Кабула
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Разведка США выпустила предупреждение о возможном присутствии мирных жителей в районе удара американского беспилотника в Кабуле, а также о наличии детей в якобы представляющем угрозу автомобиле за несколько секунд до попадания в него снаряда, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Ранее Пентагон по итогам проведенного расследования признал ошибочным удар беспилотника по Кабулу в конце августа, глава ведомства Ллойд Остин принес извинения за "ошибку".
"Предупреждение 29 августа было сделано за несколько секунд до того, как ракета попала в автомобиль, в результате чего погибли 10 мирных жителей, в том числе семь детей", - сообщает телеканал.
Согласно телеканалу, остается неизвестным, проинформировали ли военные разведку о своем решении запустить снаряд.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби ранее заявлял, что американские военные не сомневаются в правильности авиаудара по машине в Кабуле. При этом военные не комментировали сообщения о большом числе жертв среди мирного населения, ссылаясь на необходимость завершения внутриведомственных проверок.
В начале августа "Талибан"* активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Запрещенная в России террористическая организация.