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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210919/afganistan-1750802926.html
СМИ: разведка США предупреждала о детях в машине в Кабуле перед ударом
СМИ: разведка США предупреждала о детях в машине в Кабуле перед ударом - РИА Новости, 19.09.2021
СМИ: разведка США предупреждала о детях в машине в Кабуле перед ударом
Разведка США выпустила предупреждение о возможном присутствии мирных жителей в районе удара американского беспилотника в Кабуле, а также о наличии детей в якобы РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T15:31
2021-09-19T15:31
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
министерство обороны сша
джон кирби
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Разведка США выпустила предупреждение о возможном присутствии мирных жителей в районе удара американского беспилотника в Кабуле, а также о наличии детей в якобы представляющем угрозу автомобиле за несколько секунд до попадания в него снаряда, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.Ранее Пентагон по итогам проведенного расследования признал ошибочным удар беспилотника по Кабулу в конце августа, глава ведомства Ллойд Остин принес извинения за "ошибку"."Предупреждение 29 августа было сделано за несколько секунд до того, как ракета попала в автомобиль, в результате чего погибли 10 мирных жителей, в том числе семь детей", - сообщает телеканал.Согласно телеканалу, остается неизвестным, проинформировали ли военные разведку о своем решении запустить снаряд.Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби ранее заявлял, что американские военные не сомневаются в правильности авиаудара по машине в Кабуле. При этом военные не комментировали сообщения о большом числе жертв среди мирного населения, ссылаясь на необходимость завершения внутриведомственных проверок.В начале августа "Талибан"* активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210918/afganistan-1750647779.html
https://ria.ru/20210917/bespilotnik-1750622350.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша, джон кирби, ллойд остин, россия
15:31 19.09.2021
 
СМИ: разведка США предупреждала о детях в машине в Кабуле перед ударом

CNN: разведка США предупредила о детях в машине в Кабуле за секунды до удара снаряда дрона

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСгоревший автомобиль, из которого была запущена ракета по аэропорту Кабула
Сгоревший автомобиль, из которого была запущена ракета по аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Разведка США выпустила предупреждение о возможном присутствии мирных жителей в районе удара американского беспилотника в Кабуле, а также о наличии детей в якобы представляющем угрозу автомобиле за несколько секунд до попадания в него снаряда, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Ранее Пентагон по итогам проведенного расследования признал ошибочным удар беспилотника по Кабулу в конце августа, глава ведомства Ллойд Остин принес извинения за "ошибку".
Военнослужащий армии США в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
18 сентября, 09:56
"Пора в Гаагу": американцы возмутились "ошибочным" ударом военных по Кабулу
"Предупреждение 29 августа было сделано за несколько секунд до того, как ракета попала в автомобиль, в результате чего погибли 10 мирных жителей, в том числе семь детей", - сообщает телеканал.
Согласно телеканалу, остается неизвестным, проинформировали ли военные разведку о своем решении запустить снаряд.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби ранее заявлял, что американские военные не сомневаются в правильности авиаудара по машине в Кабуле. При этом военные не комментировали сообщения о большом числе жертв среди мирного населения, ссылаясь на необходимость завершения внутриведомственных проверок.
В начале августа "Талибан"* активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 22:14Захват власти в Афганистане талибами
Пентагон назвал атаку беспилотника по Кабулу "ошибкой"
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанМинистерство обороны СШАДжон КирбиЛлойд ОстинРоссия
 
 
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