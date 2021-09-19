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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210919/afganistan-1750770805.html
СМИ: активистки собрались у бывшего министерства по делам женщин в Кабуле
СМИ: активистки собрались у бывшего министерства по делам женщин в Кабуле - РИА Новости, 19.09.2021
СМИ: активистки собрались у бывшего министерства по делам женщин в Кабуле
Афганские активистки собрались перед зданием бывшего министерства по делам женщин в Кабуле, упраздненного талибами (движение "Талибан"*), на акцию в защиту... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T12:20
2021-09-19T12:20
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
россия
мохаммад хасан ахунд
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КАБУЛ, 19 сен - РИА Новости. Афганские активистки собрались перед зданием бывшего министерства по делам женщин в Кабуле, упраздненного талибами (движение "Талибан"*), на акцию в защиту своих прав, передает местный телеканал Tolo News.Афганские СМИ ранее сообщили, что "Талибан"* упразднил в Афганистане министерство по делам женщин и заменил его министерством исламской ориентации (министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного). Талибы уже изменили вывеску с названием на здании министерства."Активистки, выступающие за права женщин, собрались перед зданием бывшего министерства по делам женщин в Кабуле, которое не было включено в список министерств, объявленный временным правительством", - сообщается в Twitter-аккаунте телеканала.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210903/afganistan-1748500397.html
кабул (город)
афганистан
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, россия, мохаммад хасан ахунд
12:20 19.09.2021
 
СМИ: активистки собрались у бывшего министерства по делам женщин в Кабуле

Tolo News: у бывшего министерства по делам женщин в Кабуле собрались активистки

© РИА Новости / В. Киселев / Перейти в фотобанкАфганские женщины
Афганские женщины - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / В. Киселев
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КАБУЛ, 19 сен - РИА Новости. Афганские активистки собрались перед зданием бывшего министерства по делам женщин в Кабуле, упраздненного талибами (движение "Талибан"*), на акцию в защиту своих прав, передает местный телеканал Tolo News.
Афганские СМИ ранее сообщили, что "Талибан"* упразднил в Афганистане министерство по делам женщин и заменил его министерством исламской ориентации (министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного). Талибы уже изменили вывеску с названием на здании министерства.
"Активистки, выступающие за права женщин, собрались перед зданием бывшего министерства по делам женщин в Кабуле, которое не было включено в список министерств, объявленный временным правительством", - сообщается в Twitter-аккаунте телеканала.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Члены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 10:54
Женщин в новом правительстве Афганистана не будет, заявили в "Талибане"*
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ООНТалибанАфганистанРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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