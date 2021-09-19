https://ria.ru/20210919/afganistan-1750770805.html

СМИ: активистки собрались у бывшего министерства по делам женщин в Кабуле

СМИ: активистки собрались у бывшего министерства по делам женщин в Кабуле - РИА Новости, 19.09.2021

СМИ: активистки собрались у бывшего министерства по делам женщин в Кабуле

Афганские активистки собрались перед зданием бывшего министерства по делам женщин в Кабуле, упраздненного талибами (движение "Талибан"*), на акцию в защиту... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T12:20

2021-09-19T12:20

2021-09-19T12:20

захват власти в афганистане талибами

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мохаммад хасан ахунд

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КАБУЛ, 19 сен - РИА Новости. Афганские активистки собрались перед зданием бывшего министерства по делам женщин в Кабуле, упраздненного талибами (движение "Талибан"*), на акцию в защиту своих прав, передает местный телеканал Tolo News.Афганские СМИ ранее сообщили, что "Талибан"* упразднил в Афганистане министерство по делам женщин и заменил его министерством исламской ориентации (министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного). Талибы уже изменили вывеску с названием на здании министерства."Активистки, выступающие за права женщин, собрались перед зданием бывшего министерства по делам женщин в Кабуле, которое не было включено в список министерств, объявленный временным правительством", - сообщается в Twitter-аккаунте телеканала.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210903/afganistan-1748500397.html

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, россия, мохаммад хасан ахунд