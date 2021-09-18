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В Калифорнии произошло землетрясение
В Калифорнии произошло землетрясение - РИА Новости, 18.09.2021
В Калифорнии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в штате Калифорния, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T07:29
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в мире
калифорния
лос-анджелес
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в штате Калифорния, сообщает Геологическая служба США (USGS).Подземные толчки зафиксированы в 02.58 по времени UTC (05.58 мск) в двух километрах к западу от города Карсон в округе Лос-Анджелеса. Очаг залегал на глубине 11,9 километров.Как отмечает телеканал CNN, жители Лос-Анджелеса и прилегающих городов ощутили землетрясение, сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
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в мире, калифорния, лос-анджелес
07:29 18.09.2021 (обновлено: 10:02 18.09.2021)
 
В Калифорнии произошло землетрясение

Жители Лос-Анджелеса и прилегающих городов ощутили землетрясение магнитудой 4,3 балла

© AP Photo / Ringo H.W. ChiuЛуна над Лос-Анджелесом, Калифорния
Луна над Лос-Анджелесом, Калифорния - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в штате Калифорния, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки зафиксированы в 02.58 по времени UTC (05.58 мск) в двух километрах к западу от города Карсон в округе Лос-Анджелеса. Очаг залегал на глубине 11,9 километров.
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Как отмечает телеканал CNN, жители Лос-Анджелеса и прилегающих городов ощутили землетрясение, сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
 
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