https://ria.ru/20210918/zemletryasenie-1750639963.html

В Калифорнии произошло землетрясение

В Калифорнии произошло землетрясение - РИА Новости, 18.09.2021

В Калифорнии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в штате Калифорния, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T07:29

2021-09-18T07:29

2021-09-18T10:02

в мире

калифорния

лос-анджелес

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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в штате Калифорния, сообщает Геологическая служба США (USGS).Подземные толчки зафиксированы в 02.58 по времени UTC (05.58 мск) в двух километрах к западу от города Карсон в округе Лос-Анджелеса. Очаг залегал на глубине 11,9 километров.Как отмечает телеканал CNN, жители Лос-Анджелеса и прилегающих городов ощутили землетрясение, сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

https://ria.ru/20210916/zemletryasenie-1750422188.html

калифорния

лос-анджелес

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в мире, калифорния, лос-анджелес