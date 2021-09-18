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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210918/yugra-1750677317.html
Глава Сургутского района Югры вручил детям-сиротам ключи от новых квартир
Глава Сургутского района Югры вручил детям-сиротам ключи от новых квартир - РИА Новости, 18.09.2021
Глава Сургутского района Югры вручил детям-сиротам ключи от новых квартир
Ключи от новых квартир вручили трем детям-сиротам Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, до конца года жильем обеспечат в общей сложности 15... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T14:39
2021-09-18T14:39
ханты-мансийский автономный округ
общество
сургутский район
лянтор
ханты-мансийский автономный округ
жилье
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Ключи от новых квартир вручили трем детям-сиротам Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, до конца года жильем обеспечат в общей сложности 15 детей, сообщил журналистам глава района Андрей Трубецкой."Мы ежегодно на протяжении последних пяти лет обеспечиваем детей-сирот положенным количеством квартир. Не было ни одного года задержки. В прошлом году обеспечили 18 (детей), в этом году положено нам 15 обеспечить по графику. Уже 13 приобретено, сегодня вручили троим владельцам ключи от новых квартир. До конца года еще приобретем две", - сказал Трубецкой.По его словам, на покупку квартир выделено 30 миллионов рублей: 23 миллиона – из бюджета округа, семь миллионов – из бюджета района. Как добавили в пресс-службе районной администрации, пять квартир приобретено в поселке Лянтор, четыре – в Барсово, три – в Федоровском и одна в поселке Белый Яр.Как сообщил представитель застройщика Денис Атаманов, главной задачей при строительстве жилого дома в Барсово, ключи от квартир в котором в пятницу вручались детям-сиротам, стало сделать помещения теплыми, в соответствии с климатическими условиями в регионе. Также дом отличается новыми лифтами, аналогов которым нет в Сургутском районе.
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сургутский район
лянтор
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общество, сургутский район, лянтор, ханты-мансийский автономный округ, жилье
14:39 18.09.2021
 
Глава Сургутского района Югры вручил детям-сиротам ключи от новых квартир

Глава Сургутского района Югры Трубецкой вручил детям-сиротам ключи от новых квартир

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Дома правительства в Ханты-Мансийске
Здание Дома правительства в Ханты-Мансийске - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Ключи от новых квартир вручили трем детям-сиротам Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, до конца года жильем обеспечат в общей сложности 15 детей, сообщил журналистам глава района Андрей Трубецкой.
"Мы ежегодно на протяжении последних пяти лет обеспечиваем детей-сирот положенным количеством квартир. Не было ни одного года задержки. В прошлом году обеспечили 18 (детей), в этом году положено нам 15 обеспечить по графику. Уже 13 приобретено, сегодня вручили троим владельцам ключи от новых квартир. До конца года еще приобретем две", - сказал Трубецкой.
По его словам, на покупку квартир выделено 30 миллионов рублей: 23 миллиона – из бюджета округа, семь миллионов – из бюджета района. Как добавили в пресс-службе районной администрации, пять квартир приобретено в поселке Лянтор, четыре – в Барсово, три – в Федоровском и одна в поселке Белый Яр.
Как сообщил представитель застройщика Денис Атаманов, главной задачей при строительстве жилого дома в Барсово, ключи от квартир в котором в пятницу вручались детям-сиротам, стало сделать помещения теплыми, в соответствии с климатическими условиями в регионе. Также дом отличается новыми лифтами, аналогов которым нет в Сургутском районе.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоСургутский районЛянторХанты-Мансийский автономный округЖилье
 
 
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