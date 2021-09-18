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Явка на выборах в Крыму по итогам двух дней составила 35 процентов

Явка на выборах в Крыму по итогам двух дней составила 35 процентов - РИА Новости, 18.09.2021

Явка на выборах в Крыму по итогам двух дней составила 35 процентов

Явка крымчан по итогам второго дня голосования на выборах в Госдуму составила 35%, сказал глава парламента региона Владимир Константинов. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T22:07

2021-09-18T22:07

2021-09-18T22:07

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политика

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выборы в государственную думу

владимир константинов

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Явка крымчан по итогам второго дня голосования на выборах в Госдуму составила 35%, сказал глава парламента региона Владимир Константинов."В целом Крым на эту минуту получил порядка 35% явки – 500 тысяч (избирателей) преодолели", - заявил журналистам Константинов.Третий день голосования, воскресенье, традиционно должен дополнительно повысить число проголосовавших на выборах, добавил спикер парламента.По его словам, в целом выборы в регионе проходят организованно. "Все очень корректно. Нет никаких инцидентов, которые стоило бы обсуждать или которые могли бы повлиять на результат выборов. За всем наблюдают иностранные наблюдатели, наблюдатели других партий", - подчеркнул Константинов.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на 5 лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.В Крыму образовано три одномандатных избирательных округа для выборов депутатов в Госдуму России (номера 19, 20, 21). В каждом одномандатном округе в республике зарегистрировано по девять кандидатов. К выборам в Крыму изготовлено 1 487 900 бюллетеней для выборов по федеральному округу и аналогично по трем одномандатным округам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, выборы, республика крым, госдума рф, выборы в государственную думу, владимир константинов, россия