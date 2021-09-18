21:23 18.09.2021 (обновлено: 21:32 18.09.2021)
Явка на выборах в Госдуму по России превысила 31 процент
Явка на выборах в Госдуму на 20:00 во второй день голосования составила 31,51 процента
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВыборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Явка на выборах в Государственную думу во второй день голосования превысила превысила 31 процент, сообщил Центризбирком.
"Явка <...> по состоянию на 20:00 по Москве составила 31,51%", — заявили в ЦИК. Этот показатель не учитывает дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
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Единый день голосования в этом году проходит с 17 по 19 сентября. В каждый из этих трех дней можно проголосовать с 8:00 до 20:00. Выбирают депутатов, а также глав девяти субъектов, представителей региональных парламентов, муниципальных органов власти.
Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
По решению ЦИК, дистанционное электронное голосование организовано в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе. Явка среди проголосовавших онлайн уже достигла 70 процентов.