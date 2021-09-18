https://ria.ru/20210918/yavka-1750718505.html

Явка на онлайн-голосовании в Курской области превысила 80 процентов

Явка на онлайн-голосовании в Курской области превысила 80 процентов - РИА Новости, 18.09.2021

Явка на онлайн-голосовании в Курской области превысила 80 процентов

Более 80% избирателей в Курской области, зарегистрировавшихся для участия в дистанционном электронном голосовании, уже отдали свой голос, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T21:19

2021-09-18T21:19

2021-09-18T21:30

выборы в государственную думу

политика

выборы

курская область

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750548336_0:0:3216:1810_1920x0_80_0_0_d00859b8f3470c03bc0fec8d6c1f8766.jpg

ВОРОНЕЖ, 18 сен - РИА Новости. Более 80% избирателей в Курской области, зарегистрировавшихся для участия в дистанционном электронном голосовании, уже отдали свой голос, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома."Явка у нас 80,82%. Это на 20.40 (мск)", - сказал представитель избиркома.По данным облизбиркома, в регионе на 20.00 мск субботы проголосовали 26,52 % избирателей, включенных в списки для голосования. Жалоб и нарушений не зафиксировано.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в ряде регионов РФ, в том числе в Курской области. В регионе, где также проходят выборы в областную думу, включены в списки участников дистанционного электронного голосования 50 580 человек.В Курской области, по данным на 1 июля 2021 года, зарегистрированы 904 777 избирателей.

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, выборы, курская область, госдума рф, выборы в государственную думу, россия