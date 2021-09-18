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Явка на выборах в Чечне превысила 61 процент
Явка на выборах в Чечне превысила 61 процент - РИА Новости, 18.09.2021
Явка на выборах в Чечне превысила 61 процент
Явка на выборах в Чечне на 15.00 субботы составила 61,12%, в голосовании приняли участие 473 669 избирателей, сообщает региональный избирком. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T15:58
2021-09-18T15:58
2021-09-18T15:59
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ГРОЗНЫЙ, 18 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Чечне на 15.00 субботы составила 61,12%, в голосовании приняли участие 473 669 избирателей, сообщает региональный избирком."По данным на 15.00 часов 18 сентября, явка избирателей на выборах в Чеченской Республике составляет 61,12%. В голосовании приняли участие 473 669 избирателей из общего числа включенных в списки избирателей", - говорится в сообщении.Явка на выборах в Чечне в первый день голосования составила 39,46%. Нарушений и нештатных ситуаций не зарегистрировано.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. В Чечне выбирают главу региона, депутатов местного парламента, а также депутатов представительных органов муниципальных образований.
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политика, выборы, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
15:58 18.09.2021 (обновлено: 15:59 18.09.2021)
Явка на выборах в Чечне превысила 61 процент
В Чечне к 15.00 проголосовали 473 669 избирателей, явка составила 61,12 процента