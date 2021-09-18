https://ria.ru/20210918/yavka-1750688130.html

В Подмосковье явка на выборы составила 22,73 процента на 15:00

В Подмосковье явка на выборы составила 22,73 процента на 15:00 - РИА Новости, 18.09.2021

В Подмосковье явка на выборы составила 22,73 процента на 15:00

Явка избирателей на выборах в Госдуму и Мособлдуму по состоянию на 15.00 мск субботы составила 22,73%, сообщил журналистам председатель Мособлизбиркома Илья... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T15:43

2021-09-18T15:43

2021-09-18T16:31

выборы в государственную думу

политика

московская область (подмосковье)

московская областная дума

госдума рф

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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 18 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Госдуму и Мособлдуму по состоянию на 15.00 мск субботы составила 22,73%, сообщил журналистам председатель Мособлизбиркома Илья Березкин."Уже сейчас мы сможем с вами увидеть явку, которая у нас показывается на наших участковых комиссиях на 15.00. Она уже составляет 22,73%, что составляет 1 337 576 избирателей", - сказал Березкин в Центре общественного наблюдения за выборами в Московской области.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210918/kon-1750662176.html

московская область (подмосковье)

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политика, московская область (подмосковье), московская областная дума, госдума рф