https://ria.ru/20210918/yavka-1750679823.html

В Красноярском крае явка во второй день голосования превысила 18 процентов

В Красноярском крае явка во второй день голосования превысила 18 процентов - РИА Новости, 18.09.2021

В Красноярском крае явка во второй день голосования превысила 18 процентов

Более 18% избирателей в Красноярском крае проголосовали к 15.00 (11.00 мск) второго из трех выборных дней за кандидатов в депутаты в Госдуму РФ, сообщил... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T15:20

2021-09-18T15:20

2021-09-18T15:21

выборы в государственную думу

политика

красноярский край

госдума рф

россия

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КРАСНОЯРСК, 18 сен - РИА Новости. Более 18% избирателей в Красноярском крае проголосовали к 15.00 (11.00 мск) второго из трех выборных дней за кандидатов в депутаты в Госдуму РФ, сообщил журналистам глава краевой избирательной комиссии Алексей Подушкин.В Красноярском крае выбирают депутатов Госдумы восьмого созыва и депутатов законодательного собрания края четвёртого созыва. Также на территории региона проходит 40 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Всего в регионе более 2 миллионов избирателей."Явка на 15.00 (11.00 мск) составила - 18,63%, или 383 823 человека", - сказал Подушкин.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.

https://ria.ru/20210918/yavka-1750677069.html

красноярский край

россия

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политика, красноярский край, госдума рф, россия