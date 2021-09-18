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В Красноярском крае явка во второй день голосования превысила 18 процентов
В Красноярском крае явка во второй день голосования превысила 18 процентов - РИА Новости, 18.09.2021
В Красноярском крае явка во второй день голосования превысила 18 процентов
Более 18% избирателей в Красноярском крае проголосовали к 15.00 (11.00 мск) второго из трех выборных дней за кандидатов в депутаты в Госдуму РФ, сообщил... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T15:20
2021-09-18T15:20
2021-09-18T15:21
выборы в государственную думу
политика
красноярский край
госдума рф
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КРАСНОЯРСК, 18 сен - РИА Новости. Более 18% избирателей в Красноярском крае проголосовали к 15.00 (11.00 мск) второго из трех выборных дней за кандидатов в депутаты в Госдуму РФ, сообщил журналистам глава краевой избирательной комиссии Алексей Подушкин.В Красноярском крае выбирают депутатов Госдумы восьмого созыва и депутатов законодательного собрания края четвёртого созыва. Также на территории региона проходит 40 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Всего в регионе более 2 миллионов избирателей."Явка на 15.00 (11.00 мск) составила - 18,63%, или 383 823 человека", - сказал Подушкин.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
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политика, красноярский край, госдума рф, россия
15:20 18.09.2021 (обновлено: 15:21 18.09.2021)
В Красноярском крае явка во второй день голосования превысила 18 процентов
В Красноярском крае к 15.00 проголосовали более 18 процентов избирателей