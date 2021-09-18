https://ria.ru/20210918/yavka-1750640173.html

Явка на выборах в Омской области составила почти 13 процентов

Явка на выборах в Омской области составила почти 13 процентов - РИА Новости, 18.09.2021

Явка на выборах в Омской области составила почти 13 процентов

Явка на выборах по Омской области, по данным на 10.00 по местному времени (7.00 мск), составила 12,7%, сообщил журналистам глава регионального избиркома Алексей РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T07:45

2021-09-18T07:45

2021-09-18T08:29

выборы в государственную думу

политика

омская область

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ОМСК, 18 сен – РИА Новости. Явка на выборах по Омской области, по данным на 10.00 по местному времени (7.00 мск), составила 12,7%, сообщил журналистам глава регионального избиркома Алексей Нестеренко.На 15.00 по местному времени 17 сентября в области проголосовали 8,5% избирателей. Утром 18 сентября избирком на пресс-подходе обнародовал новые данные.Голосование проходит с 17 по 19 сентября.В Омской области кроме депутатов Государственной думы и областного парламента в 22 из 32 районов проходят довыборы депутатов городских и сельских поселений. Всего в регионе работают 1759 избирательных участков, из них 1734 постоянных и 25 временных.

https://ria.ru/20210918/vybory-1750638211.html

омская область

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политика, омская область