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Явка на выборах в Омской области составила почти 13 процентов
Явка на выборах в Омской области составила почти 13 процентов - РИА Новости, 18.09.2021
Явка на выборах в Омской области составила почти 13 процентов
Явка на выборах по Омской области, по данным на 10.00 по местному времени (7.00 мск), составила 12,7%, сообщил журналистам глава регионального избиркома Алексей РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T07:45
2021-09-18T07:45
2021-09-18T08:29
выборы в государственную думу
политика
омская область
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ОМСК, 18 сен – РИА Новости. Явка на выборах по Омской области, по данным на 10.00 по местному времени (7.00 мск), составила 12,7%, сообщил журналистам глава регионального избиркома Алексей Нестеренко.На 15.00 по местному времени 17 сентября в области проголосовали 8,5% избирателей. Утром 18 сентября избирком на пресс-подходе обнародовал новые данные.Голосование проходит с 17 по 19 сентября.В Омской области кроме депутатов Государственной думы и областного парламента в 22 из 32 районов проходят довыборы депутатов городских и сельских поселений. Всего в регионе работают 1759 избирательных участков, из них 1734 постоянных и 25 временных.
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политика, омская область
07:45 18.09.2021 (обновлено: 08:29 18.09.2021)
Явка на выборах в Омской области составила почти 13 процентов
Явка в первый день выборов в Омской области составила почти 13 процентов