Явка на выборах в Приморье составила более 12 процентов
Явка в первый день выборов в Приморье составила более 12 процентов
ВЛАДИВОСТОК, 18 сен – РИА Новости. Явка в Приморье в первый день голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ составила 12,56%, всего проголосовали 181 274 избирателя, заявил журналистам на брифинге заместитель председателя краевой избирательной комиссии Роман Охотников.
"За вчерашний день, в течение всего дня у нас общая явка на выборах депутатов Государственной Думы по Приморскому краю составила в абсолютных цифрах – 181 274 избирателя, что составило 12,56%", - сообщил он.
"В разбивке по одномандатным избирательным округам (у нас три одномандатных округа на территории Приморского края), цифры распределились следующим образом: в 62-м Владивостокском округе проголосовали 60 518 избирателей, что составило 11,75%, в Артёмовском 63-м одномандатном избирательном округе проголосовали 62 390 избирателей, что составило 13,23%, и в Арсеньевском 64-м одномандатном избирательном округе проголосовали 58 366 избирателей, что составило 12,77%", - заявил Охотников, добавив, что таков предварительный итог на 17 сентября.
По его словам, наиболее активно в Приморье проголосовали жители шести территорий края. "Здесь ярко выделяется <...> Пограничный район - более 37% проголосовавших избирателей, в Хороле больше 25%, Черниговка - чуть больше 24,5%, Кировский район - более 22%, Яковлевский - более 21%, Дальнереченский муниципальный район - более 21% и Анучино - более 20%", - уточнил замглавы крайизбиркома.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Приморье выбирают депутатов ГД, депутатов краевого законодательного собрания, также проходит ряд выборов местного уровня. По данным на июль 2021 года, в Приморье зарегистрировано 1 433 850 избирателей.