https://ria.ru/20210918/yavka-1750639026.html

Явка на выборах в Приморье составила более 12 процентов

Явка на выборах в Приморье составила более 12 процентов - РИА Новости, 18.09.2021

Явка на выборах в Приморье составила более 12 процентов

Явка в Приморье в первый день голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ составила 12,56%, всего проголосовали 181 274 избирателя, заявил... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T06:47

2021-09-18T06:47

2021-09-18T06:47

выборы в государственную думу

политика

кировский район

госдума рф

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 18 сен – РИА Новости. Явка в Приморье в первый день голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ составила 12,56%, всего проголосовали 181 274 избирателя, заявил журналистам на брифинге заместитель председателя краевой избирательной комиссии Роман Охотников."В разбивке по одномандатным избирательным округам (у нас три одномандатных округа на территории Приморского края), цифры распределились следующим образом: в 62-м Владивостокском округе проголосовали 60 518 избирателей, что составило 11,75%, в Артёмовском 63-м одномандатном избирательном округе проголосовали 62 390 избирателей, что составило 13,23%, и в Арсеньевском 64-м одномандатном избирательном округе проголосовали 58 366 избирателей, что составило 12,77%", - заявил Охотников, добавив, что таков предварительный итог на 17 сентября.По его словам, наиболее активно в Приморье проголосовали жители шести территорий края. "Здесь ярко выделяется <...> Пограничный район - более 37% проголосовавших избирателей, в Хороле больше 25%, Черниговка - чуть больше 24,5%, Кировский район - более 22%, Яковлевский - более 21%, Дальнереченский муниципальный район - более 21% и Анучино - более 20%", - уточнил замглавы крайизбиркома.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Приморье выбирают депутатов ГД, депутатов краевого законодательного собрания, также проходит ряд выборов местного уровня. По данным на июль 2021 года, в Приморье зарегистрировано 1 433 850 избирателей.

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политика, кировский район, госдума рф, россия