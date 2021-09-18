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Явка в Новосибирской и Томской областях составила более 10 процентов

Явка в Новосибирской и Томской областях составила более 10 процентов - РИА Новости, 18.09.2021

Явка в Новосибирской и Томской областях составила более 10 процентов

Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы РФ в первый день голосования в Новосибирской области составила 10,35%, в Томской области, где также выбирают... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T06:17

2021-09-18T06:17

2021-09-18T06:17

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госдума рф

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НОВОСИБИРСК, 18 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы РФ в первый день голосования в Новосибирской области составила 10,35%, в Томской области, где также выбирают областной парламент – 13,10%, сообщают областные избиркомы.В регионе проходят выборы по четырем избирательным округам. Так, по округу №125 проголосовали уже 11,35% избирателей, по округу 135 – 10,46%, по округу 137 – 10,87%, а по округу 138 всего 8,77%.По данным облизбиркома, на выборах в законодательную думу Томской области проголосовали 13,10% избирателей. На выборах в Государственную Думу по округу № 181 - 14%, по округу № 182 - 13,38%.В Томской области зарегистрировано почти 761 тысяча избирателей, в Новосибирской – больше 2 миллионов.

томская область

новосибирская область

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политика, томская область, новосибирская область, госдума рф, россия