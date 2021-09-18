https://ria.ru/20210918/yavka-1750637430.html
Явка на выборах в Красноярском крае составила почти 13 процентов
Явка на выборах в Красноярском крае составила почти 13 процентов - РИА Новости, 18.09.2021
Явка на выборах в Красноярском крае составила почти 13 процентов
Явка избирателей в первый день выборов в Госдуму в Красноярском крае составила почти 13%, сообщает краевая избирательная комиссия. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T06:00
2021-09-18T06:00
2021-09-18T06:00
выборы в государственную думу
политика
красноярский край
госдума рф
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КРАСНОЯРСК, 18 сен – РИА Новости. Явка избирателей в первый день выборов в Госдуму в Красноярском крае составила почти 13%, сообщает краевая избирательная комиссия.Выборы продолжатся в субботу и воскресенье.В Красноярском крае выбирают депутатов Государственной Думы восьмого созыва и депутатов законодательного собрания края четвёртого созыва. Также на территории региона проходит 40 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.
https://ria.ru/20210917/vybory-1750622592.html
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политика, красноярский край, госдума рф
Явка на выборах в Красноярском крае составила почти 13 процентов
Явка в первый день выборов в Красноярском крае составила почти 13 процентов