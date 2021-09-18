https://ria.ru/20210918/yavka-1750637430.html

Явка на выборах в Красноярском крае составила почти 13 процентов

Явка на выборах в Красноярском крае составила почти 13 процентов - РИА Новости, 18.09.2021

Явка на выборах в Красноярском крае составила почти 13 процентов

Явка избирателей в первый день выборов в Госдуму в Красноярском крае составила почти 13%, сообщает краевая избирательная комиссия. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T06:00

2021-09-18T06:00

2021-09-18T06:00

выборы в государственную думу

политика

красноярский край

госдума рф

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КРАСНОЯРСК, 18 сен – РИА Новости. Явка избирателей в первый день выборов в Госдуму в Красноярском крае составила почти 13%, сообщает краевая избирательная комиссия.Выборы продолжатся в субботу и воскресенье.В Красноярском крае выбирают депутатов Государственной Думы восьмого созыва и депутатов законодательного собрания края четвёртого созыва. Также на территории региона проходит 40 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.

https://ria.ru/20210917/vybory-1750622592.html

красноярский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, красноярский край, госдума рф