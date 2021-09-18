https://ria.ru/20210918/yaponiya-1750641217.html

Таро Коно поблагодарил премьера Японии за поддержку

Таро Коно поблагодарил премьера Японии за поддержку - РИА Новости, 18.09.2021

Таро Коно поблагодарил премьера Японии за поддержку

Фаворит кампании по выборам главы правящей Либерально-демократической партии Японии экс-министр иностранных дел и бывший министр обороны Таро Коно поблагодарил... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T08:08

2021-09-18T08:08

2021-09-18T08:08

в мире

япония

таро коно

сигэру исиба

есихидэ суга

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ТОКИО, 18 сен – РИА Новости. Фаворит кампании по выборам главы правящей Либерально-демократической партии Японии экс-министр иностранных дел и бывший министр обороны Таро Коно поблагодарил премьер-министра Ёсихидэ Сугу за поддержку, сообщило агентство Киодо."Получить поддержку (от премьер-министра) – это плюс. Это выборы, поэтому я благодарен за то, что меня поддержали многие люди", - приводит его слова агентство.Предвыборная кампания началась 17 сентября и продлится до дня выборов 29 сентября. В ней участвуют экс-министр иностранных дел и бывший министр обороны Таро Коно, бывший глава МИД Фумио Кисида и две женщины – бывшая министр общенациональных дел Санаэ Такаити и заместитель генерального секретаря партии Сэйко Нода. Впервые за пост главы партии будут бороться сразу две женщины.Коно уже получил поддержку от Сигэру Исибы, который мог стать его главным конкурентом за пост лидера партии и фактически за кресло премьера. Ранее Коно поддержал еще один популярный политик - министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми – сын бывшего премьер-министра Японии Дзюнътиро Коидзуми.Вечером в пятницу перед журналистами кандидатуру Коно поддержал и премьер-министр Ёсихидэ Суга, отметив его заслугу в успешном проведении вакцинации в рекордные сроки.Выборы состоятся 29 сентября. В очном режиме будут голосовать 383 члена партии – депутата обеих палат парламента. Еще 383 бюллетеня от региональных отделений ЛДП будут вскрыты в этот же день. Для победы в первом туре необходимо получить более половины голосов от 766. Главой партии станет кандидат, получивший более половины голосов. Участие в гонке четырех кандидатов делают более вероятным назначение второго тура, в котором за голоса будут бороться только два претендента, набравшие большинство голосов в первом туре. В этом случае наиболее важной становится поддержка среди членов партии-депутатов парламента, так как во втором туре будут голосовать те же 383 депутата, но от региональных отделений будут лишь 47 представителей – по одному от префектуры.

https://ria.ru/20210917/yaponiya-1750449557.html

https://ria.ru/20210910/yaponiya-1749474459.html

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в мире, япония, таро коно, сигэру исиба, есихидэ суга