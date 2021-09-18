Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210918/yaponiya-1750641217.html
Таро Коно поблагодарил премьера Японии за поддержку
Таро Коно поблагодарил премьера Японии за поддержку - РИА Новости, 18.09.2021
Таро Коно поблагодарил премьера Японии за поддержку
Фаворит кампании по выборам главы правящей Либерально-демократической партии Японии экс-министр иностранных дел и бывший министр обороны Таро Коно поблагодарил... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T08:08
2021-09-18T08:08
в мире
япония
таро коно
сигэру исиба
есихидэ суга
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155339/96/1553399648_0:0:2828:1591_1920x0_80_0_0_f1ff8ffcd337f21fc25ed9fe1cb86c1e.jpg
ТОКИО, 18 сен – РИА Новости. Фаворит кампании по выборам главы правящей Либерально-демократической партии Японии экс-министр иностранных дел и бывший министр обороны Таро Коно поблагодарил премьер-министра Ёсихидэ Сугу за поддержку, сообщило агентство Киодо."Получить поддержку (от премьер-министра) – это плюс. Это выборы, поэтому я благодарен за то, что меня поддержали многие люди", - приводит его слова агентство.Предвыборная кампания началась 17 сентября и продлится до дня выборов 29 сентября. В ней участвуют экс-министр иностранных дел и бывший министр обороны Таро Коно, бывший глава МИД Фумио Кисида и две женщины – бывшая министр общенациональных дел Санаэ Такаити и заместитель генерального секретаря партии Сэйко Нода. Впервые за пост главы партии будут бороться сразу две женщины.Коно уже получил поддержку от Сигэру Исибы, который мог стать его главным конкурентом за пост лидера партии и фактически за кресло премьера. Ранее Коно поддержал еще один популярный политик - министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми – сын бывшего премьер-министра Японии Дзюнътиро Коидзуми.Вечером в пятницу перед журналистами кандидатуру Коно поддержал и премьер-министр Ёсихидэ Суга, отметив его заслугу в успешном проведении вакцинации в рекордные сроки.Выборы состоятся 29 сентября. В очном режиме будут голосовать 383 члена партии – депутата обеих палат парламента. Еще 383 бюллетеня от региональных отделений ЛДП будут вскрыты в этот же день. Для победы в первом туре необходимо получить более половины голосов от 766. Главой партии станет кандидат, получивший более половины голосов. Участие в гонке четырех кандидатов делают более вероятным назначение второго тура, в котором за голоса будут бороться только два претендента, набравшие большинство голосов в первом туре. В этом случае наиболее важной становится поддержка среди членов партии-депутатов парламента, так как во втором туре будут голосовать те же 383 депутата, но от региональных отделений будут лишь 47 представителей – по одному от префектуры.
https://ria.ru/20210917/yaponiya-1750449557.html
https://ria.ru/20210910/yaponiya-1749474459.html
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155339/96/1553399648_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_db381cfd7e62590f0fa7c455d6a738f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, япония, таро коно, сигэру исиба, есихидэ суга
08:08 18.09.2021
 
Таро Коно поблагодарил премьера Японии за поддержку

Кандидат на пост главы правящей партии Японии Таро Коно поблагодарил премьера за поддержку

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТаро Коно
Таро Коно - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТОКИО, 18 сен – РИА Новости. Фаворит кампании по выборам главы правящей Либерально-демократической партии Японии экс-министр иностранных дел и бывший министр обороны Таро Коно поблагодарил премьер-министра Ёсихидэ Сугу за поддержку, сообщило агентство Киодо.
"Получить поддержку (от премьер-министра) – это плюс. Это выборы, поэтому я благодарен за то, что меня поддержали многие люди", - приводит его слова агентство.
Вид на ночной Токио - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 08:32
В Японии объявили имена кандидатов на пост главы правящей партии
Предвыборная кампания началась 17 сентября и продлится до дня выборов 29 сентября. В ней участвуют экс-министр иностранных дел и бывший министр обороны Таро Коно, бывший глава МИД Фумио Кисида и две женщины – бывшая министр общенациональных дел Санаэ Такаити и заместитель генерального секретаря партии Сэйко Нода. Впервые за пост главы партии будут бороться сразу две женщины.
Коно уже получил поддержку от Сигэру Исибы, который мог стать его главным конкурентом за пост лидера партии и фактически за кресло премьера. Ранее Коно поддержал еще один популярный политик - министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми – сын бывшего премьер-министра Японии Дзюнътиро Коидзуми.
Вечером в пятницу перед журналистами кандидатуру Коно поддержал и премьер-министр Ёсихидэ Суга, отметив его заслугу в успешном проведении вакцинации в рекордные сроки.
Выборы состоятся 29 сентября. В очном режиме будут голосовать 383 члена партии – депутата обеих палат парламента. Еще 383 бюллетеня от региональных отделений ЛДП будут вскрыты в этот же день. Для победы в первом туре необходимо получить более половины голосов от 766. Главой партии станет кандидат, получивший более половины голосов. Участие в гонке четырех кандидатов делают более вероятным назначение второго тура, в котором за голоса будут бороться только два претендента, набравшие большинство голосов в первом туре. В этом случае наиболее важной становится поддержка среди членов партии-депутатов парламента, так как во втором туре будут голосовать те же 383 депутата, но от региональных отделений будут лишь 47 представителей – по одному от префектуры.
Таро Коно - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 10:53
Кандидат в премьеры Японии заявил о важности мирного договора с Россией
 
В миреЯпонияТаро КоноСигэру ИсибаЕсихидэ Суга
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Российский посол рассказал, как проходят выборы на участках в Японии
05:11Явка на выборах в Хабаровском крае превысила 23 процента
05:10В Израиле задержали последних двух сбежавших палестинских заключенных
04:40Госдеп сообщил об эвакуации 28 американцев из Кабула
04:13В Раде рассказали, как "подставилась" Украина
04:06В восьми регионах Сибири начался финальный день голосования
04:04Экс-министр заявил о расплате Украины за слова Зеленского о "грязном газе"
03:47Губернатор Камчатского края принял участие в голосовании
03:33СМИ: детали AUKUS согласовали без ведома Макрона на саммите G7
03:21В России разработали новый пистолет-пулемет для спецназа
03:18Россиянам рассказали, что должно насторожить в выписке из ЕГРН
03:05В Карачаево-Черкесии парламент изберет главу региона
02:48В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,6
02:27"Будто из ржавого крана": японца поразила российская минеральная вода
02:20Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился в Атлантике
02:17Эксперт научил правильно выбирать зимнюю резину
02:15"Да освободит нас Россия": болгар восхитили учения "Запад-2021"
02:09В Приамурье, Забайкальском крае и Якутии начался финальный день выборов
02:09Врач назвала лучшее время для кофе
01:59Во Франции опровергли сообщения о переговорах с США по AUKUS
Лента новостейМолния