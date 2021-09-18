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В Ростовской области явка составила 25,3 процента
В Ростовской области явка составила 25,3 процента - РИА Новости, 18.09.2021
В Ростовской области явка составила 25,3 процента
Явка на выборах в Госдуму в Ростовской области по итогам второго дня голосования составила 25,3% без учета проголосовавших дистанционно, сообщает областной... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T22:48
2021-09-18T22:48
2021-09-18T22:48
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Госдуму в Ростовской области по итогам второго дня голосования составила 25,3% без учета проголосовавших дистанционно, сообщает областной избирком."По итогам 18 сентября в выборах приняли участие 25,3% избирателей Ростовской области (без учета дистанционно проголосовавших)", - говорится в сообщении.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Жители Ростовской области участвуют также в довыборах депутата Заксобрания области и распределении депутатских мандатов в городских и сельских поселениях. Всего в регионе организовано свыше 2,5 тысячи избирательных участков, численность избирателей – 3 182 628 человек.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Для участия в дистанционном электронном голосовании подали заявления 302 527 избирателей Ростовской области.
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политика, севастополь, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
В Ростовской области явка составила 25,3 процента
В Ростовской области явка на выборы составила 25,3 процента без учета онлайн-голосования