https://ria.ru/20210918/vybory-1750722280.html

В Астраханской области явка за два дня выборов составила 24,6 процента

В Астраханской области явка за два дня выборов составила 24,6 процента - РИА Новости, 18.09.2021

В Астраханской области явка за два дня выборов составила 24,6 процента

Явка на выборах в Госдуму в Астраханской области по итогам двух дней голосования составила 24,6 процента, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T22:17

2021-09-18T22:17

2021-09-18T23:03

выборы в государственную думу

политика

астраханская область

госдума рф

выборы в государственную думу

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Явка на выборах в Госдуму в Астраханской области по итогам двух дней голосования составила 24,6 процента, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома.В первый день проголосовали 14,57 процента избирателей."По итогам двух дней, явка на выборы в Госдуму составила 24,6 процента, по выборам депутатов думы Астраханской области - 23,91 процента", - сказал он.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Кроме того, жителям Астраханской области предстоит выбрать депутатов областной думы, а также ряд представителей муниципальных органов власти.В Астраханской области организованы 572 постоянных и 16 временных избирательных участков. На выборах работают более 3 тысяч наблюдателей. Проголосовать в эти дни смогут 727 354 жителя региона.

https://ria.ru/20210918/vybory-1750706619.html

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политика, астраханская область, госдума рф, выборы в государственную думу