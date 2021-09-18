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В Астраханской области явка за два дня выборов составила 24,6 процента
В Астраханской области явка за два дня выборов составила 24,6 процента - РИА Новости, 18.09.2021
В Астраханской области явка за два дня выборов составила 24,6 процента
Явка на выборах в Госдуму в Астраханской области по итогам двух дней голосования составила 24,6 процента, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T22:17
2021-09-18T22:17
2021-09-18T23:03
выборы в государственную думу
политика
астраханская область
госдума рф
выборы в государственную думу
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Явка на выборах в Госдуму в Астраханской области по итогам двух дней голосования составила 24,6 процента, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома.В первый день проголосовали 14,57 процента избирателей."По итогам двух дней, явка на выборы в Госдуму составила 24,6 процента, по выборам депутатов думы Астраханской области - 23,91 процента", - сказал он.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Кроме того, жителям Астраханской области предстоит выбрать депутатов областной думы, а также ряд представителей муниципальных органов власти.В Астраханской области организованы 572 постоянных и 16 временных избирательных участков. На выборах работают более 3 тысяч наблюдателей. Проголосовать в эти дни смогут 727 354 жителя региона.
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политика, астраханская область, госдума рф, выборы в государственную думу
22:17 18.09.2021 (обновлено: 23:03 18.09.2021)
В Астраханской области явка за два дня выборов составила 24,6 процента
Явка за два дня выборов в Госдуму в Астраханской области составила 24,6 процента