https://ria.ru/20210918/vybory-1750721742.html

В Кабардино-Балкарии явка за два дня выборов превысила 66 процентов

В Кабардино-Балкарии явка за два дня выборов превысила 66 процентов - РИА Новости, 18.09.2021

В Кабардино-Балкарии явка за два дня выборов превысила 66 процентов

Явка на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии к 21:00 во второй день голосования превысила 66%, сообщили журналистам в республиканском избиркоме. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T22:10

2021-09-18T22:10

2021-09-18T23:02

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политика

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НАЛЬЧИК, 18 сен – РИА Новости. Явка на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии к 21:00 во второй день голосования превысила 66%, сообщили журналистам в республиканском избиркоме."По состоянию на 21:00 мск субботы, явка составила 66,7%, всего проголосовали 359 621 избирателей", - сказал представитель избиркома.В Кабардино-Балкарии наряду с депутатами Госдумы выбирают депутатов муниципалитетов. Голосование проходит с 17 по 19 сентября на 355 избирательных участках. По данным регионального избиркома в первый день выборов явка в КБР составила 35,21%.

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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, кабардино-балкарская республика (кбр), россия