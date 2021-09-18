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В Кабардино-Балкарии явка за два дня выборов превысила 66 процентов
В Кабардино-Балкарии явка за два дня выборов превысила 66 процентов - РИА Новости, 18.09.2021
В Кабардино-Балкарии явка за два дня выборов превысила 66 процентов
Явка на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии к 21:00 во второй день голосования превысила 66%, сообщили журналистам в республиканском избиркоме. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T22:10
2021-09-18T22:10
2021-09-18T23:02
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НАЛЬЧИК, 18 сен – РИА Новости. Явка на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии к 21:00 во второй день голосования превысила 66%, сообщили журналистам в республиканском избиркоме."По состоянию на 21:00 мск субботы, явка составила 66,7%, всего проголосовали 359 621 избирателей", - сказал представитель избиркома.В Кабардино-Балкарии наряду с депутатами Госдумы выбирают депутатов муниципалитетов. Голосование проходит с 17 по 19 сентября на 355 избирательных участках. По данным регионального избиркома в первый день выборов явка в КБР составила 35,21%.
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, кабардино-балкарская республика (кбр), россия
22:10 18.09.2021 (обновлено: 23:02 18.09.2021)
В Кабардино-Балкарии явка за два дня выборов превысила 66 процентов
Явка в Кабардино-Балкарии за два дня голосования на выборах превысила 66 процентов