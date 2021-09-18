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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/vybory-1750719469.html
Явка в Нижегородской области за два дня составила более 25 процентов
Явка в Нижегородской области за два дня составила более 25 процентов - РИА Новости, 18.09.2021
Явка в Нижегородской области за два дня составила более 25 процентов
Явка избирателей в Нижегородской области за два дня выборов в Госдуму РФ и законодательное собрание региона составила более 25%, сообщила председатель... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T21:35
2021-09-18T21:35
выборы в государственную думу
политика
севастополь
нижегородская область
москва
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Явка избирателей в Нижегородской области за два дня выборов в Госдуму РФ и законодательное собрание региона составила более 25%, сообщила председатель областного избиркома Маргарита Красилевская."По данным на 15:00 без учета дистанционного электронного голосования явка на выборах депутатов Госдумы составила 20,89%, на выборах депутатов законодательного собрания региона – 20,44%... Что касается данных на 20:00, они не все ещё обработаны, но явка по итогам двух дней составляет более 25%", - рассказала Красилевская журналистам.По ее словам, более 120 тысяч избирателей в Нижегородской области проголосовали на дому - в основном, по причинам, связанным с состоянием здоровья и пожилым возрастом, а также по иным уважительным причинам.Дистанционным электронным голосованием в Нижегородской области воспользовались уже более 75% избирателей от общего числа подавших заявления. Всего в список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования, включено 126 493 избирателя.Глава облизбиркома сообщила, что за два дня на горячую линию избирательной комиссии поступило 87 обращений."Они связаны либо с поиском избирательного участка, либо с вопросами, касающимися наблюдения и иными техническими вопросами", - заявила Красилевская.По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводится в Москве, а также в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.На территории Нижегородской области 17, 18 и 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва, законодательного собрания региона седьмого созыва, а также муниципальные выборы, которые назначены в 32 районах, муниципальных и городских округах Нижегородской области.Явка избирателей на выборах в Государственную думу седьмого созыва 18 сентября 2016 года в Нижегородской области составила 44,4%. В Нижегородской области численность избирателей на 1 июля 2021 года составляет 2 527 990 человек.
https://ria.ru/20210918/vybory-1750699943.html
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политика, севастополь, нижегородская область, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
21:35 18.09.2021
 
Явка в Нижегородской области за два дня составила более 25 процентов

Явка в Нижегородской области на выборах в Госдуму за два дня составила более 25 процентов

© АГН "Москва" / Александр АвиловУчасток для голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве
Участок для голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© АГН "Москва" / Александр Авилов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Явка избирателей в Нижегородской области за два дня выборов в Госдуму РФ и законодательное собрание региона составила более 25%, сообщила председатель областного избиркома Маргарита Красилевская.
"По данным на 15:00 без учета дистанционного электронного голосования явка на выборах депутатов Госдумы составила 20,89%, на выборах депутатов законодательного собрания региона – 20,44%... Что касается данных на 20:00, они не все ещё обработаны, но явка по итогам двух дней составляет более 25%", - рассказала Красилевская журналистам.
Голосование на избирательном участке в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 17:57Выборы в Государственную думу
Избирком Алтая опроверг информацию о пронесенном на участок сейфе
По ее словам, более 120 тысяч избирателей в Нижегородской области проголосовали на дому - в основном, по причинам, связанным с состоянием здоровья и пожилым возрастом, а также по иным уважительным причинам.
Дистанционным электронным голосованием в Нижегородской области воспользовались уже более 75% избирателей от общего числа подавших заявления. Всего в список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования, включено 126 493 избирателя.
Глава облизбиркома сообщила, что за два дня на горячую линию избирательной комиссии поступило 87 обращений.
"Они связаны либо с поиском избирательного участка, либо с вопросами, касающимися наблюдения и иными техническими вопросами", - заявила Красилевская.
По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводится в Москве, а также в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
На территории Нижегородской области 17, 18 и 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва, законодательного собрания региона седьмого созыва, а также муниципальные выборы, которые назначены в 32 районах, муниципальных и городских округах Нижегородской области.
Явка избирателей на выборах в Государственную думу седьмого созыва 18 сентября 2016 года в Нижегородской области составила 44,4%. В Нижегородской области численность избирателей на 1 июля 2021 года составляет 2 527 990 человек.
Енот - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 21:10Выборы в Государственную думу
Енот Том может стать символом штаба наблюдателей за выборами в Москве
 
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