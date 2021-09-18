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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/vybory-1750717493.html
Венедиктов заявил, что в Москве почти нет жалоб на онлайн-голосование
Венедиктов заявил, что в Москве почти нет жалоб на онлайн-голосование - РИА Новости, 18.09.2021
Венедиктов заявил, что в Москве почти нет жалоб на онлайн-голосование
Жалоб на электронное голосование в Москве практически нет, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T21:06
2021-09-18T21:06
выборы в государственную думу
политика
севастополь
москва
алексей венедиктов (журналист)
госдума рф
россия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Жалоб на электронное голосование в Москве практически нет, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов."У нас практически нет жалоб на электронное голосование. У нас есть один факт, что человек, записанный на электронное голосование получил бумажный бюллетень и проголосовали на участке. Он оставил расписку, что не будет голосовать электронно", — рассказал Венедиктов.Он добавил, что это избиратель не проголосовал электронно. По его словам, в этой комиссии принято решение проверить около 350 человек, которые записаны там на электронное голосование.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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политика, севастополь, москва, алексей венедиктов (журналист), госдума рф, россия
21:06 18.09.2021
 
Венедиктов заявил, что в Москве почти нет жалоб на онлайн-голосование

Венедиктов: в Москве жалоб на электронное голосование на выборах в Госдуму практически нет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов
Заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Жалоб на электронное голосование в Москве практически нет, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.
"У нас практически нет жалоб на электронное голосование. У нас есть один факт, что человек, записанный на электронное голосование получил бумажный бюллетень и проголосовали на участке. Он оставил расписку, что не будет голосовать электронно", — рассказал Венедиктов.
Мужчина голосует на избирательном участке №254 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Доме культуры села Бея в Республике Хакасия - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 16:37Выборы в Государственную думу
Каким способом вы проголосовали на выборах в Госдуму?
Он добавил, что это избиратель не проголосовал электронно. По его словам, в этой комиссии принято решение проверить около 350 человек, которые записаны там на электронное голосование.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаСевастопольМоскваАлексей Венедиктов (журналист)Госдума РФРоссия
 
 
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