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Венедиктов заявил, что в Москве почти нет жалоб на онлайн-голосование
Венедиктов заявил, что в Москве почти нет жалоб на онлайн-голосование - РИА Новости, 18.09.2021
Венедиктов заявил, что в Москве почти нет жалоб на онлайн-голосование
Жалоб на электронное голосование в Москве практически нет, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T21:06
2021-09-18T21:06
2021-09-18T21:06
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политика
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госдума рф
россия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Жалоб на электронное голосование в Москве практически нет, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов."У нас практически нет жалоб на электронное голосование. У нас есть один факт, что человек, записанный на электронное голосование получил бумажный бюллетень и проголосовали на участке. Он оставил расписку, что не будет голосовать электронно", — рассказал Венедиктов.Он добавил, что это избиратель не проголосовал электронно. По его словам, в этой комиссии принято решение проверить около 350 человек, которые записаны там на электронное голосование.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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политика, севастополь, москва, алексей венедиктов (журналист), госдума рф, россия
Венедиктов заявил, что в Москве почти нет жалоб на онлайн-голосование
Венедиктов: в Москве жалоб на электронное голосование на выборах в Госдуму практически нет