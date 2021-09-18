https://ria.ru/20210918/vybory-1750717493.html

Венедиктов заявил, что в Москве почти нет жалоб на онлайн-голосование

Венедиктов заявил, что в Москве почти нет жалоб на онлайн-голосование - РИА Новости, 18.09.2021

Венедиктов заявил, что в Москве почти нет жалоб на онлайн-голосование

Жалоб на электронное голосование в Москве практически нет, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T21:06

2021-09-18T21:06

2021-09-18T21:06

выборы в государственную думу

политика

севастополь

москва

алексей венедиктов (журналист)

госдума рф

россия

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Жалоб на электронное голосование в Москве практически нет, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов."У нас практически нет жалоб на электронное голосование. У нас есть один факт, что человек, записанный на электронное голосование получил бумажный бюллетень и проголосовали на участке. Он оставил расписку, что не будет голосовать электронно", — рассказал Венедиктов.Он добавил, что это избиратель не проголосовал электронно. По его словам, в этой комиссии принято решение проверить около 350 человек, которые записаны там на электронное голосование.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

https://ria.ru/20210918/golosovanie-1750692773.html

севастополь

москва

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политика, севастополь, москва, алексей венедиктов (журналист), госдума рф, россия