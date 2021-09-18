https://ria.ru/20210918/vybory-1750695455.html

Явка в Пермском крае составила 19,23 процента

Явка в Пермском крае составила 19,23 процента - РИА Новости, 18.09.2021

Явка в Пермском крае составила 19,23 процента

Более 380 тысяч жителей проголосовали в Пермском крае на выборах к 15.00 субботы (13.00 мск), явка составила 19,23% от общей численности избирателей, сообщили в РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T16:51

2021-09-18T16:51

2021-09-18T16:51

выборы в государственную думу

политика

пермский край

пермь

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750654733_0:0:2828:1591_1920x0_80_0_0_aba26b6f8bd509603898d3bae2aaa3c2.jpg

ПЕРМЬ, 18 сен - РИА Новости. Более 380 тысяч жителей проголосовали в Пермском крае на выборах к 15.00 субботы (13.00 мск), явка составила 19,23% от общей численности избирателей, сообщили в краевом избиркоме."Средняя явка избирателей по Пермскому краю по состоянию на 15.00 (13.00 мск) 18 сентября составляет 19,23% или 380 927 человек. В Перми в выборах приняли участие 15,07% избирателей (116 294 человек)", - говорится в сообщении.Наибольшая активность избирателей фиксируется в Бардымском, Большесосновском и Уинском муниципальном округах (35,03%, 33,00%, 31,22% соответственно). Самая низкая активность - в Перми (15,07%), Александровском муниципальном округе (15,33%) и Краснокамском городском округе (17,21%).Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Пермском крае выбирают депутатов в Госдуму, краевое заксобрание и муниципальные представительные органы в 16 территориях. В регионе открылись 1790 избирательных участков, из них 1758 постоянных и 32 временных. Они будут работать все три дня голосования с 08.00 до 20.00. По данным избиркома на начало июля 2021 года, в Пермском крае зарегистрировано 1 981 730 избирателей. На участках задействованы около 6 тысяч наблюдателей.

https://ria.ru/20210918/yavka-1750692665.html

пермский край

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, пермский край, пермь, госдума рф