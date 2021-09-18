Явка в Пермском крае составила 19,23 процента
Явка в Пермском крае к середине второго дня голосования составила 19,23 процента
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкДевушка получает бюллетени для голосования на избирательном участке №33 в городе Абакане в Республике Хакасия
ПЕРМЬ, 18 сен - РИА Новости. Более 380 тысяч жителей проголосовали в Пермском крае на выборах к 15.00 субботы (13.00 мск), явка составила 19,23% от общей численности избирателей, сообщили в краевом избиркоме.
"Средняя явка избирателей по Пермскому краю по состоянию на 15.00 (13.00 мск) 18 сентября составляет 19,23% или 380 927 человек. В Перми в выборах приняли участие 15,07% избирателей (116 294 человек)", - говорится в сообщении.
Наибольшая активность избирателей фиксируется в Бардымском, Большесосновском и Уинском муниципальном округах (35,03%, 33,00%, 31,22% соответственно). Самая низкая активность - в Перми (15,07%), Александровском муниципальном округе (15,33%) и Краснокамском городском округе (17,21%).
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Пермском крае выбирают депутатов в Госдуму, краевое заксобрание и муниципальные представительные органы в 16 территориях. В регионе открылись 1790 избирательных участков, из них 1758 постоянных и 32 временных. Они будут работать все три дня голосования с 08.00 до 20.00. По данным избиркома на начало июля 2021 года, в Пермском крае зарегистрировано 1 981 730 избирателей. На участках задействованы около 6 тысяч наблюдателей.