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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/vybory-1750695455.html
Явка в Пермском крае составила 19,23 процента
Явка в Пермском крае составила 19,23 процента - РИА Новости, 18.09.2021
Явка в Пермском крае составила 19,23 процента
Более 380 тысяч жителей проголосовали в Пермском крае на выборах к 15.00 субботы (13.00 мск), явка составила 19,23% от общей численности избирателей, сообщили в РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T16:51
2021-09-18T16:51
выборы в государственную думу
политика
пермский край
пермь
госдума рф
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ПЕРМЬ, 18 сен - РИА Новости. Более 380 тысяч жителей проголосовали в Пермском крае на выборах к 15.00 субботы (13.00 мск), явка составила 19,23% от общей численности избирателей, сообщили в краевом избиркоме."Средняя явка избирателей по Пермскому краю по состоянию на 15.00 (13.00 мск) 18 сентября составляет 19,23% или 380 927 человек. В Перми в выборах приняли участие 15,07% избирателей (116 294 человек)", - говорится в сообщении.Наибольшая активность избирателей фиксируется в Бардымском, Большесосновском и Уинском муниципальном округах (35,03%, 33,00%, 31,22% соответственно). Самая низкая активность - в Перми (15,07%), Александровском муниципальном округе (15,33%) и Краснокамском городском округе (17,21%).Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Пермском крае выбирают депутатов в Госдуму, краевое заксобрание и муниципальные представительные органы в 16 территориях. В регионе открылись 1790 избирательных участков, из них 1758 постоянных и 32 временных. Они будут работать все три дня голосования с 08.00 до 20.00. По данным избиркома на начало июля 2021 года, в Пермском крае зарегистрировано 1 981 730 избирателей. На участках задействованы около 6 тысяч наблюдателей.
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политика, пермский край, пермь, госдума рф
16:51 18.09.2021
 
Явка в Пермском крае составила 19,23 процента

Явка в Пермском крае к середине второго дня голосования составила 19,23 процента

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкДевушка получает бюллетени для голосования на избирательном участке №33 в городе Абакане в Республике Хакасия
Девушка получает бюллетени для голосования на избирательном участке №33 в городе Абакане в Республике Хакасия - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ПЕРМЬ, 18 сен - РИА Новости. Более 380 тысяч жителей проголосовали в Пермском крае на выборах к 15.00 субботы (13.00 мск), явка составила 19,23% от общей численности избирателей, сообщили в краевом избиркоме.
"Средняя явка избирателей по Пермскому краю по состоянию на 15.00 (13.00 мск) 18 сентября составляет 19,23% или 380 927 человек. В Перми в выборах приняли участие 15,07% избирателей (116 294 человек)", - говорится в сообщении.
Сотрудник участковой избирательной комиссии №51 во время работы на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 16:28Выборы в Государственную думу
Явка на выборах в Госдуму составила 25,64 процента
Наибольшая активность избирателей фиксируется в Бардымском, Большесосновском и Уинском муниципальном округах (35,03%, 33,00%, 31,22% соответственно). Самая низкая активность - в Перми (15,07%), Александровском муниципальном округе (15,33%) и Краснокамском городском округе (17,21%).
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Пермском крае выбирают депутатов в Госдуму, краевое заксобрание и муниципальные представительные органы в 16 территориях. В регионе открылись 1790 избирательных участков, из них 1758 постоянных и 32 временных. Они будут работать все три дня голосования с 08.00 до 20.00. По данным избиркома на начало июля 2021 года, в Пермском крае зарегистрировано 1 981 730 избирателей. На участках задействованы около 6 тысяч наблюдателей.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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