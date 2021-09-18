https://ria.ru/20210918/vybory-1750681422.html

НОМ получил более 90 тысяч сообщений о выборах в Госдуму

НОМ получил более 90 тысяч сообщений о выборах в Госдуму - РИА Новости, 18.09.2021

НОМ получил более 90 тысяч сообщений о выборах в Госдуму

Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" получила из регионов более 90 тысяч сообщений, в том числе о проблемных вопросах и фейках, касающихся выборов,... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T15:32

2021-09-18T15:32

2021-09-18T15:58

выборы в государственную думу

политика

александр брод

госдума рф

россия

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" получила из регионов более 90 тысяч сообщений, в том числе о проблемных вопросах и фейках, касающихся выборов, заявил председатель НОМ, член СПЧ Александр Брод."Мы (НОМ - ред.) поддерживаем контакты со всеми общественными штабами, которые созданы в каждом субъекте РФ, идет плотный поток информации, более 90 тысяч сообщений и информационного характера, и касающихся проблемных вопросов, и так называемые фейки - недостоверная информация. Мы любое сообщение, поступающее из региона, из открытых источников, из социальных сетей… подвергаем очень тщательному контролю", - сказал Брод на брифинге в ОП РФ.По его словам, НОМ давно занимается выявлением фейковой информации, в том числе готовил доклад о механизмах избирательных процессов."В частности, мы говорили о том, что представители оппозиции, политические круги, западные недоброжелатели, провокаторы будут использовать набор инструментов для того, чтобы подвергнуть сомнению происходящие избирательные процессы, подвергнуть критике избирательную систему общественного наблюдения. К сожалению, эти прогнозы сбылись", - сказал Брод.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно проходят региональные и муниципальные выборы.

https://ria.ru/20210918/kon-1750662176.html

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политика, александр брод, госдума рф, россия