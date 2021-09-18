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НОМ получил более 90 тысяч сообщений о выборах в Госдуму
НОМ получил более 90 тысяч сообщений о выборах в Госдуму - РИА Новости, 18.09.2021
НОМ получил более 90 тысяч сообщений о выборах в Госдуму
Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" получила из регионов более 90 тысяч сообщений, в том числе о проблемных вопросах и фейках, касающихся выборов,... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T15:32
2021-09-18T15:32
2021-09-18T15:58
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политика
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" получила из регионов более 90 тысяч сообщений, в том числе о проблемных вопросах и фейках, касающихся выборов, заявил председатель НОМ, член СПЧ Александр Брод."Мы (НОМ - ред.) поддерживаем контакты со всеми общественными штабами, которые созданы в каждом субъекте РФ, идет плотный поток информации, более 90 тысяч сообщений и информационного характера, и касающихся проблемных вопросов, и так называемые фейки - недостоверная информация. Мы любое сообщение, поступающее из региона, из открытых источников, из социальных сетей… подвергаем очень тщательному контролю", - сказал Брод на брифинге в ОП РФ.По его словам, НОМ давно занимается выявлением фейковой информации, в том числе готовил доклад о механизмах избирательных процессов."В частности, мы говорили о том, что представители оппозиции, политические круги, западные недоброжелатели, провокаторы будут использовать набор инструментов для того, чтобы подвергнуть сомнению происходящие избирательные процессы, подвергнуть критике избирательную систему общественного наблюдения. К сожалению, эти прогнозы сбылись", - сказал Брод.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно проходят региональные и муниципальные выборы.
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политика, александр брод, госдума рф, россия
15:32 18.09.2021 (обновлено: 15:58 18.09.2021)
НОМ получил более 90 тысяч сообщений о выборах в Госдуму
Глава НОМ Брод: получено более 90 тысяч сообщений о выборах в Госдуму
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.
Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" получила из регионов более 90 тысяч сообщений, в том числе о проблемных вопросах и фейках, касающихся выборов, заявил председатель НОМ, член СПЧ Александр Брод
.
"Мы (НОМ - ред.) поддерживаем контакты со всеми общественными штабами, которые созданы в каждом субъекте РФ, идет плотный поток информации, более 90 тысяч сообщений и информационного характера, и касающихся проблемных вопросов, и так называемые фейки - недостоверная информация. Мы любое сообщение, поступающее из региона, из открытых источников, из социальных сетей… подвергаем очень тщательному контролю", - сказал Брод на брифинге в ОП РФ.
По его словам, НОМ давно занимается выявлением фейковой информации, в том числе готовил доклад о механизмах избирательных процессов.
"В частности, мы говорили о том, что представители оппозиции, политические круги, западные недоброжелатели, провокаторы будут использовать набор инструментов для того, чтобы подвергнуть сомнению происходящие избирательные процессы, подвергнуть критике избирательную систему общественного наблюдения. К сожалению, эти прогнозы сбылись", - сказал Брод.
Голосование на выборах в Госдуму
проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно проходят региональные и муниципальные выборы.