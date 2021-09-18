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В ЦИК назвали число подавших заявки на выборы наблюдателей
В ЦИК назвали число подавших заявки на выборы наблюдателей - РИА Новости, 18.09.2021
В ЦИК назвали число подавших заявки на выборы наблюдателей
Около полумиллиона наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса подали заявки на выборы в этом году, сказала председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T15:12
2021-09-18T15:12
2021-09-18T15:41
выборы в государственную думу
политика
элла памфилова
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Около полумиллиона наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса подали заявки на выборы в этом году, сказала председатель ЦИК Элла Памфилова."На сегодняшний день у нас заявилось уже около 500 тысяч наблюдателей, в среднем получается, что это более 5 тысяч на участок. Это наблюдатели от партий, от кандидатов-одномандатников, общественные наблюдатели. В общей сложности, с учетом членов комиссий с правом совещательного голоса, у которых даже шире полномочия, чем у наблюдателей традиционных, получается, полмиллиона наблюдателей заявились", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.Она подчеркнула важность живого наблюдения на участках."Надеюсь, они все придут на участки, потому что видеонаблюдение - это хорошо, но живого наблюдения ничем не заменишь", - отметила Памфилова.
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политика, элла памфилова
15:12 18.09.2021 (обновлено: 15:41 18.09.2021)
В ЦИК назвали число подавших заявки на выборы наблюдателей
Глава ЦИК Памфилова: на выборы подали заявки около 500 тысяч наблюдателей
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.
Около полумиллиона наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса подали заявки на выборы в этом году, сказала председатель ЦИК Элла Памфилова
.
"На сегодняшний день у нас заявилось уже около 500 тысяч наблюдателей, в среднем получается, что это более 5 тысяч на участок. Это наблюдатели от партий, от кандидатов-одномандатников, общественные наблюдатели. В общей сложности, с учетом членов комиссий с правом совещательного голоса, у которых даже шире полномочия, чем у наблюдателей традиционных, получается, полмиллиона наблюдателей заявились", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.
Она подчеркнула важность живого наблюдения на участках.
"Надеюсь, они все придут на участки, потому что видеонаблюдение - это хорошо, но живого наблюдения ничем не заменишь", - отметила Памфилова.