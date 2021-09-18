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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/vybory-1750668618.html
Явка на выборах в Омской области составила 18,95 процента
Явка на выборах в Омской области составила 18,95 процента - РИА Новости, 18.09.2021
Явка на выборах в Омской области составила 18,95 процента
Явка на выборах по Омской области, по данным на 15.00 по местному времени (12.00 мск), составила 18,95%, сообщили журналистам в региональном избиркоме. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T13:15
2021-09-18T13:15
выборы в государственную думу
политика
омск
омская область
госдума рф
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ОМСК, 18 сен – РИА Новости. Явка на выборах по Омской области, по данным на 15.00 по местному времени (12.00 мск), составила 18,95%, сообщили журналистам в региональном избиркоме.Ранее облизбирком сообщал, что явка в Омской области в первый день выборов в Госдуму 17 сентября составила 12,7%. За восемь часов с начала второго дня голосования 18 сентября на участки региона пришли еще 6,25% избирателей, уточнили в избиркоме."По состоянию на 15.00 по местному времени проголосовала 281 тысяча избирателей, что составляет 18,95% (по явке). Традиционно большая активность по районам Омской области, где проголосовали уже более 23,8% (142 тысячи) избирателей. В Омске на выборы пришли 15,6%, или 138 тысяч человек", - уточнил секретарь избирательной комиссии Омской области Александр Христолюбов.Голосование проходит с 17 по 19 сентября. В Омской области кроме депутатов Государственной думы и областного парламента в 22 из 32 районов проходят довыборы депутатов городских и сельских поселений. Всего в регионе работают 1759 избирательных участков, из них 1734 постоянных и 25 временных. Всего по данным облизбиркома на 1 июля 2021 года в регионе зарегистрирован 1 миллион 493 тысячи 545 избирателей.
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политика, омск, омская область, госдума рф
13:15 18.09.2021
 
Явка на выборах в Омской области составила 18,95 процента

Явка на выборах в Омской области на 15:00 составила 18,95 процента

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на избирательном участке №199 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Центре культуры и досуга села Аскиз в Республике Хакасия
Женщина голосует на избирательном участке №199 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Центре культуры и досуга села Аскиз в Республике Хакасия - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ОМСК, 18 сен – РИА Новости. Явка на выборах по Омской области, по данным на 15.00 по местному времени (12.00 мск), составила 18,95%, сообщили журналистам в региональном избиркоме.
Ранее облизбирком сообщал, что явка в Омской области в первый день выборов в Госдуму 17 сентября составила 12,7%. За восемь часов с начала второго дня голосования 18 сентября на участки региона пришли еще 6,25% избирателей, уточнили в избиркоме.
Избирательница получает бюллетень для голосования на избирательном участке в районном Центре культуры и досуга села Аскиз в Республике Хакасия - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 12:21Выборы в Государственную думу
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"По состоянию на 15.00 по местному времени проголосовала 281 тысяча избирателей, что составляет 18,95% (по явке). Традиционно большая активность по районам Омской области, где проголосовали уже более 23,8% (142 тысячи) избирателей. В Омске на выборы пришли 15,6%, или 138 тысяч человек", - уточнил секретарь избирательной комиссии Омской области Александр Христолюбов.
Голосование проходит с 17 по 19 сентября. В Омской области кроме депутатов Государственной думы и областного парламента в 22 из 32 районов проходят довыборы депутатов городских и сельских поселений. Всего в регионе работают 1759 избирательных участков, из них 1734 постоянных и 25 временных. Всего по данным облизбиркома на 1 июля 2021 года в регионе зарегистрирован 1 миллион 493 тысячи 545 избирателей.
Выборы в Государственную думу — 2021
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