Явка на выборах в Омской области составила 18,95 процента
Явка на выборах в Омской области на 15:00 составила 18,95 процента
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на избирательном участке №199 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Центре культуры и досуга села Аскиз в Республике Хакасия
ОМСК, 18 сен – РИА Новости. Явка на выборах по Омской области, по данным на 15.00 по местному времени (12.00 мск), составила 18,95%, сообщили журналистам в региональном избиркоме.
Ранее облизбирком сообщал, что явка в Омской области в первый день выборов в Госдуму 17 сентября составила 12,7%. За восемь часов с начала второго дня голосования 18 сентября на участки региона пришли еще 6,25% избирателей, уточнили в избиркоме.
"По состоянию на 15.00 по местному времени проголосовала 281 тысяча избирателей, что составляет 18,95% (по явке). Традиционно большая активность по районам Омской области, где проголосовали уже более 23,8% (142 тысячи) избирателей. В Омске на выборы пришли 15,6%, или 138 тысяч человек", - уточнил секретарь избирательной комиссии Омской области Александр Христолюбов.
Голосование проходит с 17 по 19 сентября. В Омской области кроме депутатов Государственной думы и областного парламента в 22 из 32 районов проходят довыборы депутатов городских и сельских поселений. Всего в регионе работают 1759 избирательных участков, из них 1734 постоянных и 25 временных. Всего по данным облизбиркома на 1 июля 2021 года в регионе зарегистрирован 1 миллион 493 тысячи 545 избирателей.