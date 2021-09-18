https://ria.ru/20210918/vybory-1750668618.html

Явка на выборах в Омской области составила 18,95 процента

Явка на выборах в Омской области составила 18,95 процента - РИА Новости, 18.09.2021

Явка на выборах в Омской области составила 18,95 процента

Явка на выборах по Омской области, по данным на 15.00 по местному времени (12.00 мск), составила 18,95%, сообщили журналистам в региональном избиркоме. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T13:15

2021-09-18T13:15

2021-09-18T13:15

выборы в государственную думу

политика

омск

омская область

госдума рф

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ОМСК, 18 сен – РИА Новости. Явка на выборах по Омской области, по данным на 15.00 по местному времени (12.00 мск), составила 18,95%, сообщили журналистам в региональном избиркоме.Ранее облизбирком сообщал, что явка в Омской области в первый день выборов в Госдуму 17 сентября составила 12,7%. За восемь часов с начала второго дня голосования 18 сентября на участки региона пришли еще 6,25% избирателей, уточнили в избиркоме."По состоянию на 15.00 по местному времени проголосовала 281 тысяча избирателей, что составляет 18,95% (по явке). Традиционно большая активность по районам Омской области, где проголосовали уже более 23,8% (142 тысячи) избирателей. В Омске на выборы пришли 15,6%, или 138 тысяч человек", - уточнил секретарь избирательной комиссии Омской области Александр Христолюбов.Голосование проходит с 17 по 19 сентября. В Омской области кроме депутатов Государственной думы и областного парламента в 22 из 32 районов проходят довыборы депутатов городских и сельских поселений. Всего в регионе работают 1759 избирательных участков, из них 1734 постоянных и 25 временных. Всего по данным облизбиркома на 1 июля 2021 года в регионе зарегистрирован 1 миллион 493 тысячи 545 избирателей.

https://ria.ru/20210918/vybory-1750663680.html

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политика, омск, омская область, госдума рф