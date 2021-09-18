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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/vybory-1750664535.html
В Ярославской области проголосовали онлайн более 80% подавших заявления
В Ярославской области проголосовали онлайн более 80% подавших заявления - РИА Новости, 18.09.2021
В Ярославской области проголосовали онлайн более 80% подавших заявления
Более 80% от общего числа подавших заявления избирателей Ярославской области приняли участие в выборах при помощи платформы для онлайн-голосования к 11.30... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T12:29
2021-09-18T12:29
выборы в государственную думу
политика
рыбинск
москва
госдума рф
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Более 80% от общего числа подавших заявления избирателей Ярославской области приняли участие в выборах при помощи платформы для онлайн-голосования к 11.30 субботы, свидетельствуют данные федерального сайта дистанционного электронного голосования (ДЭГ).Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.Ранее сообщалось, что на 22.00 мск в первый день голосования в Ярославской области проголосовали более 75% тех, кто зарегистрировался на участие в дистанционном электронном голосовании – это более 65 тысяч человек.По данным сайта ДЭГ, к 11.30 электронные бюллетени получили 80,3%, это более 69,6 тысячи человек.По словам главы облизбиркома Олега Захарова, высокая явка на электронном голосовании в первый день и утром во второй – объяснимое явление."Всем хочется не оставлять это дело на выходные, и выходные провести уже спокойно, отдыхая… Когда появилась возможность многодневного голосования, оказалось, что очень многих людей интересует возможность проголосовать именно в первый день. ДЭГ в этом смысле намного удобнее – на участок ходить не надо, можно спокойно проголосовать, занимаясь своими делами. В прошлом году у нас в первый день с помощью ДЭГ проголосовали 82% (были довыборы депутата Госдумы РФ – ред.)", - сказал Захаров.В Ярославской области с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы РФ, а также ряд местных выборов - в частности, главы Рыбинска, второго по величине города региона.
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политика, рыбинск, москва, госдума рф, россия
12:29 18.09.2021
 
В Ярославской области проголосовали онлайн более 80% подавших заявления

В Ярославской области проголосовали онлайн более 80% подавших заявления избирателей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБаннер в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ
Баннер в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Более 80% от общего числа подавших заявления избирателей Ярославской области приняли участие в выборах при помощи платформы для онлайн-голосования к 11.30 субботы, свидетельствуют данные федерального сайта дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Сотрудница участковой избирательной комиссии во время работы на избирательном участке №51 на выборах в Госдуму в Петропавловске-Камчатском. - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 12:28Выборы в Государственную думу
В Ростовской области проголосовали более 70 процентов онлайн-избирателей
Ранее сообщалось, что на 22.00 мск в первый день голосования в Ярославской области проголосовали более 75% тех, кто зарегистрировался на участие в дистанционном электронном голосовании – это более 65 тысяч человек.
По данным сайта ДЭГ, к 11.30 электронные бюллетени получили 80,3%, это более 69,6 тысячи человек.
По словам главы облизбиркома Олега Захарова, высокая явка на электронном голосовании в первый день и утром во второй – объяснимое явление.
"Всем хочется не оставлять это дело на выходные, и выходные провести уже спокойно, отдыхая… Когда появилась возможность многодневного голосования, оказалось, что очень многих людей интересует возможность проголосовать именно в первый день. ДЭГ в этом смысле намного удобнее – на участок ходить не надо, можно спокойно проголосовать, занимаясь своими делами. В прошлом году у нас в первый день с помощью ДЭГ проголосовали 82% (были довыборы депутата Госдумы РФ – ред.)", - сказал Захаров.
В Ярославской области с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы РФ, а также ряд местных выборов - в частности, главы Рыбинска, второго по величине города региона.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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