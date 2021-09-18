https://ria.ru/20210918/vybory-1750664535.html

В Ярославской области проголосовали онлайн более 80% подавших заявления

В Ярославской области проголосовали онлайн более 80% подавших заявления - РИА Новости, 18.09.2021

В Ярославской области проголосовали онлайн более 80% подавших заявления

Более 80% от общего числа подавших заявления избирателей Ярославской области приняли участие в выборах при помощи платформы для онлайн-голосования к 11.30... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T12:29

2021-09-18T12:29

2021-09-18T12:29

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Более 80% от общего числа подавших заявления избирателей Ярославской области приняли участие в выборах при помощи платформы для онлайн-голосования к 11.30 субботы, свидетельствуют данные федерального сайта дистанционного электронного голосования (ДЭГ).Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.Ранее сообщалось, что на 22.00 мск в первый день голосования в Ярославской области проголосовали более 75% тех, кто зарегистрировался на участие в дистанционном электронном голосовании – это более 65 тысяч человек.По данным сайта ДЭГ, к 11.30 электронные бюллетени получили 80,3%, это более 69,6 тысячи человек.По словам главы облизбиркома Олега Захарова, высокая явка на электронном голосовании в первый день и утром во второй – объяснимое явление."Всем хочется не оставлять это дело на выходные, и выходные провести уже спокойно, отдыхая… Когда появилась возможность многодневного голосования, оказалось, что очень многих людей интересует возможность проголосовать именно в первый день. ДЭГ в этом смысле намного удобнее – на участок ходить не надо, можно спокойно проголосовать, занимаясь своими делами. В прошлом году у нас в первый день с помощью ДЭГ проголосовали 82% (были довыборы депутата Госдумы РФ – ред.)", - сказал Захаров.В Ярославской области с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы РФ, а также ряд местных выборов - в частности, главы Рыбинска, второго по величине города региона.

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политика, рыбинск, москва, госдума рф, россия