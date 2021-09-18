В Ярославской области проголосовали онлайн более 80% подавших заявления
В Ярославской области проголосовали онлайн более 80% подавших заявления избирателей
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБаннер в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Более 80% от общего числа подавших заявления избирателей Ярославской области приняли участие в выборах при помощи платформы для онлайн-голосования к 11.30 субботы, свидетельствуют данные федерального сайта дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Ранее сообщалось, что на 22.00 мск в первый день голосования в Ярославской области проголосовали более 75% тех, кто зарегистрировался на участие в дистанционном электронном голосовании – это более 65 тысяч человек.
По данным сайта ДЭГ, к 11.30 электронные бюллетени получили 80,3%, это более 69,6 тысячи человек.
По словам главы облизбиркома Олега Захарова, высокая явка на электронном голосовании в первый день и утром во второй – объяснимое явление.
"Всем хочется не оставлять это дело на выходные, и выходные провести уже спокойно, отдыхая… Когда появилась возможность многодневного голосования, оказалось, что очень многих людей интересует возможность проголосовать именно в первый день. ДЭГ в этом смысле намного удобнее – на участок ходить не надо, можно спокойно проголосовать, занимаясь своими делами. В прошлом году у нас в первый день с помощью ДЭГ проголосовали 82% (были довыборы депутата Госдумы РФ – ред.)", - сказал Захаров.
В Ярославской области с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы РФ, а также ряд местных выборов - в частности, главы Рыбинска, второго по величине города региона.